Cosa fare ad Halloween a Roma e nel Lazio: tanti eventi per bambini e adulti Il prossimo 31 ottobre Roma si prepara a festeggiare la notte di Halloween. Adulti e bambini sono pronti a travestirsi da streghe o vampiri. Le zucche sono già accese. Nel 2020 le celebrazioni sono stati molto ridotte a causa dell’aggravarsi della pandemia. Quest’anno, invece, c’è un ricco programma di eventi a Roma e nel Lazio.

A cura di Luca Ferrero

(La Presse)

Al calar del sole, il prossimo 31 ottobre, partiranno i festeggiamenti per la notte di Halloween. A due anni dalle ultime celebrazioni, grandi e piccini non vedono l'ora di travestirsi e uscire a festeggiare. Lo scorso anno, la notte delle streghe arrivava in un periodo difficile: con i contagi in rapida salita, l'Italia andava dritta verso nuove chiusure. Nelle scuole ricominciava la didattica a distanza e molti genitori hanno preferito tenere i bimbi a casa, in compagnia della celebre zucca. Nel 2020 il programma degli eventi è stato molto ridotto. Quest'anno, invece, a Roma e nel Lazio sono tanti gli eventi in programma, tutti all'insegna del rigido rispetto delle norme anti-covid. Nonostante la pandemia e le restrizioni in vigore, sarà di nuovo possibile fare "dolcetto o scherzetto" con i più piccoli. Molte le attività previste nella capitale, ma anche nei dintorni. Il programma degli eventi a Roma è molto lungo. Quelli più grandi si svolgeranno nel parco divertimenti Magicland, al Bioparco, a Cinecittà World e a Villa Aniene. Ma anche i dintorni della capitale si popoleranno di streghe, zucche e vampiri: da Genzano a Tivoli, passando per il Castello di Bracciano e Santa Severa. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età.

Luna Park e Circo Nero al Magicland di Roma

Magicland, il parco divertimenti più grande del centro-sud Italia, a Valmontone, ha annunciato un weekend ricco di spettacoli e tanto divertimento. Per l'occasione il parco resterà aperto fino all'una di notte sia sabato che domenica. Il 30 ottobre ci sarà l'evento a tema Luna Park, con giocolieri e parate colorate per adulti e bambini. Domenica 31 ottobre, invece, la giornata sarà dedicata al circo con spettacoli per tutte le età. A concludere ogni serata ci sarà l'accompagnamento musicale dei dj. Per l’ingresso sono richiesti il Green Pass e la compilazione di un modulo di registrazione, disponibile sul sito. Il prezzo del biglietto giornaliero è di 19,90 euro.

Zucche e promozioni speciali al Bioparco di Roma

In occasione del weekend di Halloween, per tutti i bambini mascherati al Bioparco di Roma è prevista una tariffa speciale di 8 euro, anziché 13. Nella giornata di sabato 30 ottobre, negli appuntamenti dei pasti, gli animali riceveranno anche le zucche. Domenica 31 ottobre, invece, ci sarà l'attività "Animali e pregiudizi", dalle 11 alle 15, inclusa nel costo del biglietto. La prenotazione si effettua sul posto.

Halloween Nights al Cinecittà World a Roma

Il Cinecittà World di Roma propone un programma denso di spettacoli e musica per tutte le età. Sabato 30 ottobre e domenica 31 ci saranno l'Halloween Show e la Zombie Walk. Sarà inoltre possibile visitare le nuove paurose attrazioni. Previste anche due serate di discoteca e cena a tema. Il costo della visita al parco con cena è di 40 euro. Attivo anche un servizio navetta da e per Roma, dalle 10.30 di mattina fino all'1.30 di notte.

Halloween all'Orto Avanzato di Parco dell'Aniene a Roma

Laboratori educativi e ricreativi all'aria aperta per festeggiare Halloween e scoprire alcuni aspetti dell'ecosistema dell'orto. SuperAbile e l'Aniene Onlus invitano genitori e figli a costruire insieme le maschere per la festa e a partecipare al laboratorio di teatro "spaventoso". Le attività, nel Parco dell'Aniene in via Vicovaro, inizieranno alle ore 10 del 30 ottobre. Il costo dei laboratori è di 10 euro a bambino.

Lil' Monsters Ball all'Hard Rock Cafè di Roma

Il celebre Hard Rock Cafè, il bar più rock della capitale in via Vittorio Veneto, organizza una colazione americana in maschera per sabato 30 ottobre. L'evento comincerà alle ore 10 e prevede lo spettacolo di magia "The Halloween Show". Il costo per la colazione al tavolo è di 19,95 euro per adulti e 14.95 per bambini fino ai 10 anni. La prenotazione è obbligatoria.

Un weekend da paura a Genzano

Il Comune di Genzano, in collaborazione con la ProLoco e l'Associazione Commercianti, ha organizzato un intero weekend di festa in Piazza Frasconi e sul corso. Musica live, notte bianca, spettacoli di giocoleria e laboratori per bambini dalle ore 18 del 30 ottobre fino alle 21 di domenica 31 ottobre.

Famiglia Addams al Castello di Bracciano

Il Castello Odescalchi di Bracciano ospita la Famiglia Addams: nelle antiche sale un pomeriggio inconsueto, tra sorprese e presenze strane. Lo spettacolo si svolgerà domenica 31 ottobre alle 11 e alle 15.30 e lunedì 1 novembre negli stessi orari. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Il costo dello spettacolo, con visita al castello inclusa, è di 15 euro.

Halloween Party al Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa, nel comune di Santa Marinella, ospiterà laboratori per bambini e famiglie, spettacoli e degustazioni per tutta la giornata del 31 ottobre, dalle 10 alle 19. Per accedere alla festa sono necessari green pass e prenotazione. L'evento è gratuito.

Un bosco… misterioso al Parco Villa Gregoriana di Tivoli

Il FAI, per domenica 31 ottobre, propone una giornata all’insegna dell’avventura all’interno del Parco Villa Gregoriana, a Tivoli. Le attività cominceranno dalle ore 10.15. Un percorso di visita animato nel parco alla ricerca di incontri misteriosi. Diversi gli orari disponibili per le visite. La prenotazione è obbligatoria. Il biglietto intero costa 10 euro, ma sono disponibili riduzioni soprattutto per bambini, ragazzi e soci Fai.