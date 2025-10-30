Cosa fare a Halloween 2025 a Roma, feste ed eventi da non perdere il 31 ottobre

Fattoria delle zucche a Roma Nord

Per la notte di Halloween 2025, tra il 31 ottobre e il 1 novembre, a Roma ci sono diversi eventi in programma da non perdere. Al Cinecittà Word, a Magicland ci sono feste in maschera, serate in musica, attrazione da brivido e molto altro per bambini e adulti. A Roma inoltre si possono visitare caratteristici campi di zucche, come quello a Prima Porta.

Halloween Nights a Cinecittà World

Il Parco di Cineccittà World a tema Halloween

Halloween Nights a Cinecittà World ha in programma sei eventi e sei aree a tema. Zucche, labirinti, balle di fieno, attrazioni horror, scenografie immersive, show dal vivo, zombie walk ed esperienze spaventose adulti e bambini. L'iniziativa è a pagamento. Il 31 ottobre e il 1° novembre dal mattino fino all’alba nel Parco divertimenti del Cinema di Roma ci sono ‘due serate da paura', con cene a tema, dj set e attrazioni aperte fino a mezzanotte. Tra le novità del 2025 il Villaggio Piccoli Brividi con attrazioni a misura di famiglia, come il Labirinto di fieno, il Truccabimbi, la Horror Baby Dance, l’Halloween Magic Show, la Caccia al Tesoro, l’irresistibile Urletto Maledetto e Dolcetto o Giretto. Roma World celebra la festa con la Fattoria delle Zucche e i laboratori di intaglio e decorazione. Ogni bambino può creare e portare a casa la propria zucca personalizzata.

Costo: adulti 27 euro, bambino 22 euro.

Halloween a MagicLand

Fiesta de los Muertos a Magicland

Il MagicLand di Valmontone si è trasformato in un mondo da brividi, con atmosfere dark, decorazioni spettacolari e attrazioni a tema per grandi e piccini. Per il 31 ottobre è in programma l'apertura serale con il Labirinto 72, un’esperienza estrema e immersiva da vivere insieme ai due celebri percorsi all’aperto Apocalypse Valley e Il Lago Maledetto, con effetti speciali e creature da incubo, insieme alle attrazioni Katakumba, Demonia, Dungeons e Haunted Hotel. In scena al Gran Teatro Alberto Sordi c'è lo show ‘Horror Musical Celebration', un viaggio musicale e teatrale tra mistero e soprannaturale, con i brani più iconici di Nightmare Before Christmas, Wicked, Addams Family, Hocus Pocus, Beetlejuice, Ghostbusters e Thriller, interpretati da cantanti, performer e ballerini. In programma le Notti da paura, il 31 ottobre con ‘The Massive Squid Party”', una maratona musicale ispirata a Squid Game dalle 18:00 all’1:00 con dj e vocalist.

Costo: biglietti online da 19,90 euro

Halloween alla Fattoria della zucca a Roma Nord

La fattoria delle zucche a Roma Nord

La Fattoria della Zucca in via Sacrofano zona Prima Porta a Roma Nord è un parco a tema per le famiglie. Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della festa di Halloweene e delle zucche. Un Pumpkin Patch è un grande campo ricoperto di zucche, dove cercare ricerca la propria zucca ideale da decorare o intagliare. La Fattoria della Zucca infatti è ispirata a un tipico campo di zucche americano. Il weekend sarà l’ultimo e sarà ancora più speciale con l'apertura eccezionale in programma per il 31 ottobre, venerdì sabato 1 e domenica 2 novembre. Gli organizzatori vi aspettano con le vostre maschere per ‘celebrare' insieme le zucche.

Costo: biglietti da 10 euro per adulti, ingresso gratis per bambini fino a 11 anni compiuti