Corteo per la Global Sumud Flottilla, lancio di vernice rossa alla Farnesina

Il corteo a sostegno del popolo palestinese e per chiedere la "fine del genocidio a Gaza" è partito da piazzale Flaminio ed è arrivato intorno alle 21 alla Farnesina. Una delegazione del Global Movement to Gaza Italia, a nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, ha consegnato "la diffida al governo italiano" al ministero degli Esteri. Cori e fischi contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tensione alla Farnesina, lancio di vernice rossa contro la polizia

Un gruppetto di manifestanti ha lanciato palloncini con dentro vernice rossa contro il cordone della digos davanti alla Farnesina, ma nessun poliziotto è stato raggiunto dal lancio, fa sapere la questura. Maya Issa, presidente degli studenti palestinesi, si è mossa in prima persona per tentare di fermare il piccolo momento di tensione. Oltre a parlare con gli attivisti, inoltre, si è frapposta tra i manifestanti e il cordone delle forze dell'ordine. "Nelle fasi finali della manifestazione si è registrato un lancio di alcuni palloncini contentnei vernice che hanno impattato sul suolo", fa sapere la questura.

In prima fila al corteo anche Adelmo Cervi

In testa al corteo per la Palestinca c'è anche Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi, fucilati il 28 dicembre 1943 dai fascisti nel Poligono di Tiro di Reggio Emilia. "Sentivo il dovere di essere qui. Abbiamo bisogno di insistere molto perché qua abbiamo a che fare con canaglie non da ridere. Fortunatamente siamo ancora capaci di rispondere come si deve, chi comanda sono criminali che non dovrebbero permettersi di fare ciò che stanno facendo", ha detto al megafono.