“Correte, una persona sta affogando nel Tevere”: sommozzatori sul posto, ricerche ancora senza esito Questa mattina alcuni passanti hanno visto una persona in difficoltà nel fiume Tevere. Ricerche in corso dei Vigili del Fuoco, al momento senza esito.

A cura di Natascia Grbic

Una persona è stata avvistata questa mattina nelle acque del Tevere, all'altezza di Ponte Garibaldi. L'allarme, lanciato da alcuni passanti, è stato dato verso le 10. Sul posto sono accorse le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente cominciato a scandagliare il fiume per trovare la persona. Al momento non si ha nessuna notizia e nessuno è stato ritrovato.

Le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco continuano, insieme anche al nucleo sommozzatori che stanno utilizzando il sonar Dindson ad alta definizione per accelerare la ricerca. Nonostante questo, per ora le operazioni non hanno dato i frutti sperati.

Quale sia stata la dinamica di quanto accaduto, non è ancora chiaro. Ciò che al momento è certo è che i sommozzatori stanno cercando una persona in difficoltà, vista da diversi passanti che hanno chiamato subito il 112. La speranza, ovviamente, è che chiunque sia caduto in acqua sia riuscito poi a uscire, e che in questo momento sia sano e salvo.

Se si sia trattata di una caduta accidentale o di un gesto volontario è impossibile stabilirlo al momento. Secondo le prime informazioni, testimoni lo avrebbero visto tuffarsi in un punto in cui la corrente era molto forte, e scomparire tra le acque. Se questa ricostruzione dovesse essere confermata, si tratterebbe quindi di un gesto volontario. A cadere in acqua sarebbe un uomo.

Le ricerche sono continuante per la mattina e anche per tutto il pomeriggio. Molto probabilmente i vigili del fuoco continueranno a scandagliare il fiume fino a che le condizioni lo permetteranno. Al momento però, le ricerche sono ancora senza esito.