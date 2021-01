Il Seresmi, Servizio Regionale per la sorveglianza delle Malattie infettive della Regione Lazio, ha pubblicato l'aggiornamento sui dati della mappa dei contagi da coronavirus in tutti i quartieri di Roma. La nuova mappa (raggiungibile a questo indirizzo) è aggiornata al 17 gennaio (l'ultimo aggiornamento risaliva al 10 gennaio).

Il numero dei contagi per ogni quartiere si riferisce ai casi totali di coronavirus diagnosticati dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia e non si riferisce, quindi, ai casi attualmente positivi a Roma. Tra parentesi il dato della precedente rilevazione che risale, come detto al 10 gennaio. Di seguito sono riportati soltanto i numeri dei quartieri che si trovano all'interno del Grande Raccordo Anulare, ma sul sito del Seresmi si possono trovare non solo tutti i quartieri di Roma, ma anche i contagi in tutti i comuni del Lazio.

Roma Sud e Sud Est

Appia Antica nord 164 (157)

Appia Pignatelli 338 (312)

Quarto Miglio 396 (362)

Tuscolano sud 1513 (1380)

Tuscolano nord 572 (522)

Tor Fiscale 100 (94)

Appio Claudio 1049 (964)

Lucrezia Romana 216 (190)

Quadraro 616 (542)

Centocelle direzionale 51 (49)

Don Bosco 2189 (1705)

Torre Spaccata 547 (488)

Appio 686 (612)

Latino 677 (609)

Osteria del Curato 618 (557)

Torre Maura 770 (706)

Casetta Mistica 49 (47)

Omo 134 (131)

La Rustica 444 (400)

Tor Sapienza 425 (387)

Tor Tre Teste 507 (436)

Centocelle 2189 (1990)

Alessandrina 1244 (1126)

Casilino 383 (356)

Gordiani 1554 (1410)

Torpignattara 1494 (1357)

Casal Bertone486 (445)

Casal Bruciato 693 (626)

San Basilio 1101 (984)

Tor Cervara 98 (79)

Tiburtino sud 845 (741)

Casal De Pazzi 980 (921)

Tiburtino nord 798 (725)

Pietralata 495 (450)

Roma Nord Est

Montesacro 520 (476)

Montesacro Alto 1185 (1082)

Aeroporto dell'Urbe 82 (73)

Grottarossa Est 54 (51)

Fidene 486 (438)

Conca d'Oro 563 (521)

Val Melaina 1260 (1182)

Serpentara 1156 (1068)

Casal Boccone 544 (495)

Tufello 484 (442)

Roma Nord Ovest

Val Cannuta 1353 (1254)

Aurelio nord 612 (542)

Aurelio sud 735 (655)

Eroi 578 (532)

Medaglie d'oro 1181 (1068)

Pineto 68 (66)

Villa Pamphili 43 (43)

Primavalle 2067 (1904)

Fogaccia 1167 (1073)

Foro Italico 106 (102)

Della Vittoria 699 (648)

Prati 483 (441)

Flaminio 391 (358)

Farnesina 656 (593)

Santa Maria della Pietà 1154 (1058)

Ottavia 601 (549)

Villaggio Olimpico 99 (80)

Trionfale 516 (480)

Acquatraversa 335 (304)

Tomba di Nerone 1152 (1072)

Grottarossa ovest 170 (152)

Tor di Quinto 457 (415)

Roma Sud e Sud Ovest

Pisana 243 (226)

Buon Pastore 1029 (942)

Gianicolense 1566 (1430)

Marconi 1097 (983)

Magliana 218 (207)

Corviale 618 (568)

Trullo 1239 (1101)

Tor di Valle 4 ( 0)

Torrino 1139 (1033)

Eur 273 (254)

Colli Portuensi 1204 (1078)

Portuense 937 (858)

Pian Due Torri 873 (785)

Ostiense 229 (200)

Garbatella 1217 (1096)

Valco San Paolo 253 (228)

Navigatori 169 (161)

Tormarancia 998 (1096)

Tre Fontane 383 (344)

Grotta Perfetta 459 (409)

Cecchignola 345 (308)

Laurentino 675 (601)

Villaggio Giuliano 212 (186)

Roma centro

Parioli 656 (593)

Centro storico 657 (605)

Trastevere 335 (297)

Testaccio 245 (217)

Villa Borghese 29 (27)

Villa Ada 21 (20)

Esquilino 1085 (988)

San Lorenzo 242 (220)

Salario 763 (691)

Nomentano 1245 (1151)

Aventino 194 (171)

Zona Archeologica 43 (37)

Verano 18 (13)

Università 66 (59)

Trieste 1455 (1329)

XX Settembre 297

Celio 81