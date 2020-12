È stato pubblicato l'aggiornamento settimanale della mappa dei contagi da coronavirus in tutti i quartieri di Roma. I dati precedenti erano aggiornati al 13 settembre, mentre quelli riportati in basso sono aggiornati al 20 dicembre. La mappa quartiere per quartiere è a cura del Seresmi, Servizio Regionale per l'Epidemiologia, Sorveglianza e controllo delle Malattie Infettive della Regione Lazio.

La mappa dei contagi a Roma quartiere per quartiere

In basso l'elenco di tutti i contagi diagnosticati nei quartieri di Roma che si trovano all'interno del Grande Raccordo Anulare. Ricordiamo che non si tratta dei casi attualmente positivi, ma soltanto dei casi diagnosticati in totale in ogni quartiere della Capitale dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Tra parentesi sono indicati i casi che risalgono all'ultimo rilevamento del 13 dicembre (i dati più recenti sono invece aggiornati al 20 dicembre).

Roma Sud e Sud Est

Appia Antica nord 149 (145)

Appia Pignatelli 285 (264)

Quarto Miglio 330 (308)

Tuscolano sud 1285 (1226)

Tuscolano nord 468 (437)

Tor Fiscale 90 (87)

Appio Claudio 876 (834)

Lucrezia Romana 172 (171)

Quadraro 507 (487)

Centocelle direzionale 40 (35)

Don Bosco 1537 (1452)

Torre Spaccata 444 (427)

Appio 558 (529)

Latino 549 (521)

Osteria del Curato 492 (460)

Torre Maura 648 (616)

Casetta Mistica 49 (45)

Omo 128 (124)

La Rustica 363 (357)

Tor Sapienza 350 (326)

Tor Tre Teste 393 (377)

Centocelle 1815 (1715)

Alessandrina 991 (939)

Casilino 324 (303)

Gordiani 1272 (1211)

Torpignattara 1226 (1170)

Casal Bertone 390 (372)

Casal Bruciato 564 (543)

San Basilio 838b(796)

Tor Cervara 68 (65)

Tiburtino sud 680 (640)

Casal De Pazzi 845 (787)

Tiburtino nord 653 (629)

Pietralata 412 (387)

Roma Nord Est

Montesacro 447 (414)

Montesacro Alto 986 (942)

Aeroporto dell'Urbe 68 (67)

Grottarossa Est 41 (40)

Fidene 409 (379)

Conca d'Oro 468 (458)

Val Melaina 1084 (1026)

Serpentara 979 (932)

Casal Boccone 455 (432)

Tufello 396 (369)

Roma Nord Ovest

Val Cannuta 1126 (1084)

Aurelio nord 487 (464)

Aurelio sud 592 (563)

Eroi 482 (449)

Medaglie d'oro 984 (947)

Pineto 61 (58)

Villa Pamphili (46)

Primavalle 1715 (1627)

Fogaccia 991 (941)

Foro Italico 94 (92)

Della Vittoria 602 (559)

Prati 405 (378)

Flaminio 322(304)

Farnesina 524 (501)

Santa Maria della Pietà 975 (905)

Ottavia 500 (463)

Villaggio Olimpico (64)

Trionfale 430 (408)

Acquatraversa 275 (263)

Tomba di Nerone 1003 (968)

Grottarossa ovest 143 (128)

Tor di Quinto 354 (341)

Roma Sud e Sud Ovest

Pisana 214 (208)

Buon Pastore 864 (836)

Gianicolense 1291 (1227)

Marconi 887 (834)

Magliana 193 (190)

Corviale 527 (507)

Trullo 1009 (950)

Tor di Valle 0

Torrino 920 (855)

Eur 233 (221)

Colli Portuensi 980 (940)

Portuense 798 (763)

Pian Due Torri 697 (657)

Ostiense 170 (158)

Garbatella 978 (936)

Valco San Paolo 200 (195)

Navigatori 138 (126)

Tormarancia 788 (737)

Tre Fontane 305 (281)

Grotta Perfetta 358 (387)

Cecchignola 270 (250)

Laurentino 539 (500)

Villaggio Giuliano161 (148)

Roma centro

Parioli 535 (514)

Centro storico 555 (536)

Trastevere 261 (248)

Testaccio 193 (182 )

Villa Borghese 27 (25)

Villa Ada 17

Esquilino 935 (884)

San Lorenzo 203 (194)

Salario 633 (609)

Nomentano 1037 (990)

Aventino 153 (143)

Zona Archeologica 35 (29)

Verano 13 (11)

Università 59

Trieste 1197 (1142)

XX Settembre 265 (256)