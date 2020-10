in foto: (La Presse)

Sono 137 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma di giovedì 1 ottobre. Tra questi quindici, più gravi, si trovano nel reparto di Terapia Intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Dall'Inmi rendono inoltre noto che sono 762 ad oggi le persone asintomatiche o con sintomi lievi della malattia dimesse dal centro Covid da inizio emergenza, che, date le loro condizioni di salute non necessitavano di ricovero ospedaliero. Alcune hanno fatto ritorno nella propria abitazione, sottoposte ad isolamento domiciliare fino a completa guarigione e comunque, fino a tamponi negativi, mentre altre sono state trasferite presso centri del territorio adibiti all'osservazione. Questi i dati diramati nel bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi. Rispetto a ieri allo Spallanzani sale di sei unità il numero dei positivi ricoverati (erano 131), mentre aumenta di una unità quello dei pazienti più gravi che si trovano in terapia intensiva. Rispetto a un mese fa invece c'è stato un aumento di quarantanove pazienti ricoverati allo Spallanzani e di dieci in terapia intensiva (il primo settembre erano infatti rispettivamente 88 e e 5).

Nel Lazio ieri 210 positivi, di cui 110 a Roma città e 5 morti

Ieri nel Lazio sono stati 210 i positivi, di cui 110 a Roma città e cinque morti registrati nell'intero territorio della regione nelle 24 ore precedenti. Nelle province sono stati 37 i contagi e anche un decesso. Al momento i casi aumentano di circa 200 contagi al giorno, a fronte di ciò la Regione Lazio sta valutando l'ipotesi di introdurre l'obbligo della mascherina all'aperto anche di giorno. Commentando la situazione attuale nel Lazio però l'assessore regionale alla Sanità ha spiegato che c'è un aspetto positivo: "Da giugno” è “triplicato il tasso dei testati, dimezzata la letalità e la mortalità è inferiore quattro volte la media nazionale”. Ieri la Asl che ha registrato più casi è stata la Roma 6, con 25 contagi. Continuano i test rapidi nelle scuole di Roma e del Lazio.