Cambio di strategia nel Lazio sulla gestione dei casi di Covid-19: in una circolare inviata alle Asl del territorio si legge che i test rapidi (antigenici) dovranno essere preferiti ai tamponi classici (molecolari). Questi ultimi saranno riservati ai pazienti sintomatici e alle persone in condizioni di fragilità o contatti stretti di persone particolarmente fragili. In ogni caso tutte le positività ai test rapidi dovranno essere confermate successivamente da un tampone classico. I test rapidi forniscono un risultato in meno di mezz'ora e quindi sono uno strumento molto più rapido dei tamponi classici, per cui occorrono diverse ore di analisi in laboratorio prima di avere un risultato. Per questo motivo la Regione Lazio raccomanda "il ricorso ai test antigenici come strumento di indagine di primo livello, sia in contesti di interventi in sede che presso i drive in regionali. Il test molecolare dovrà preferibilmente essere riservato alla conferma diagnostica di eventuali positività al test antigenico. Si potrà effettuare direttamente in prima battuta il test molecolare alle persone sintomatiche a rischio di sviluppare malattie gravi in ragione di eventuali comorbidità e nelle persone in contatto regolare con individui a rischio di sviluppare malattie gravi con esposizione a rischio". I test antigenici e i test molecolari, si ricorda, avvengono con le stesse modalità: occorre un tampone naso-faringeo per prelevare un campione biologico.

Test molecolari e test antigenici

I test rapidi si utilizzeranno per:

controlli prericovero

pre-dimissioni, trasferimento ad altro istituto

sorveglianza periodica operatori sanitari e lavoratori

accessi al pronto soccorso per motivi diversi da sospetta infezione da coronavirus

viaggiatori di rientro da Paesi a rischio

indagini su cluster

screening di comunità (per esempio nelle scuole)

I test molecolari (i tamponi classici) verranno utilizzati: