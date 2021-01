Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 8 gennaio 2021, 1613 nuovi contagi da coronavirus (ieri erano stati 1779 e l'altroieri 2007). Sono morte 45 persone. A Roma città i nuovi casi sono 787 e 444 nelle province. Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati oltre 12mila tamponi (+275 rispetto a ieri). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12 per cento, ma se vengono presi in considerazione anche i test rapidi tale rapporto scende al 4,5 per cento. "Il Lazio è tra le grandi Regioni quella che è sempre rimasta in zona ‘gialla’, ma questo non significa un semaforo verde anzi bisogna aumentare il rigore poiché l’andamento potrebbe peggiorare. In questa ultima settimana sono raddoppiati il numero di nuovi focolai di trasmissione in particolar modo relativi ad ambito famigliare ed è aumentata la percentuale di positività nei tamponi effettuati. Questo ci deve portare alla massima cautela", ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I dati e le cifre sui ricoveri Covid nel Lazio

I pazienti attualmente positivi al coronavirus sono 77855. Quelli in isolamento domiciliare sono 74675, quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 2871, quelli ricoverati in terapia intensiva sono 309. Sono morte complessivamente 4065 persone e ne sono guarite 94467. In totale sono stati esaminati 176372 casi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza.

I contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 303 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici sono ricoveri. Si registrano otto decessi con patologie.

Asl Roma 2: sono 344 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centotrentasei sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 140 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei sono ricoveri.

Asl Roma 4: sono 47 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Asl Roma 5: sono 157 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 178 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 132 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 127 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 91 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dieci i casi con link a casa di riposo Maria Cappelli di Corchiano dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl di Rieti: si registrano 94 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 8 gennaio 2021

Ad oggi sono ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma 203 pazienti positivi al Covid-19. Di questi, 32 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1708. Così si legge sul bollettino diffuso oggi dall'ospedale romano.