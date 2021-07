Coronavirus Lazio, bollettino di sabato 31 luglio: 742 nuovi casi, 3 morti e 465 contagi a Roma Sono 742 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio nelle ultime 24 ore (103 in meno rispetto a ieri) su oltre 11mila tamponi e oltre 20mila antigenici, per un totale di oltre 32mila test. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato con il bollettino di oggi, sabato 31 luglio. Tre sono le persone decedute, mentre le guarite sono 188.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 742 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio nelle ultime 24 ore (103 in meno rispetto a ieri) su oltre 11mila tamponi e oltre 20mila antigenici, per un totale di oltre 32mila test. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, sabato 31 luglio. Tre sono le persone decedute, mentre le guarite sono 188. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,4% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,3%. I ricoverati sono 287 (-3), le terapie intensive sono 45 (+1). I casi a Roma città sono a quota 465 (-103 rispetto a sabato scorso). Nelle province si registrano 101 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Sono 10075 le persone attualmente positive al coronavirus nella regione. Di queste, 287 si trovano ricoverate in area medica, mentre 45 sono invece in terapia intensiva. 9743 sono le persone in isolamento domiciliare, 8404 sono i deceduti dall'inizio della pandemia, i guariti 340049.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 185 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 2: 175 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 105 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 70 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 52 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 54 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl di Frosinone: si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Latina: 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Rieti: 14 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.