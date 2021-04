Sono 1240 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio. Nelle ultime 24 ore sono morte 37 persone, mentre i guariti sono 1834. Diminuiscono i ricoveri ordinari, con -37 persone ricoverate rispetto alla giornata di ieri. Lo ha comunicato la Regione Lazio con il bollettino di oggi, giovedì 8 aprile. Sono stati processati oltre 17mila tamponi e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 38mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi nella città di Roma sono a quota 500. "Aperte da domani a mezzanotte le prenotazioni per gli anni 63 e 62(ovvero i nati nel 1958 e 1959) – dichiara l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Il valore RT è in calo a 0.9 diminuiscono i focolai e l’incidenza, mentre rimane alta la pressione sugli ospedali".

Ricoveri e terapie intensive per Covid nel Lazio

Sono 52180 i casi attualmente positivi in tutta la regione: di questi 3228 sono ricoverati, 382 in terapia intensiva e 48570 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 238105, i decessi 6932 e il totale dei casi esaminati è pari a 297217.

I nuovi contagi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: 224 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano undici decessi con patologie.

Asl Roma 2: 240 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi con patologie.

Asl Roma 3: 90 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Asl Roma 4: 81 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Asl Roma 5: 84 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Asl Roma 6: 117 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Asl di Latina: 131 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 82 e 85 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 159 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 55, 78 e 78 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 56 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: 58 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 73, 87 e 92 anni con patologie.

Bollettino Spallanzani 8 aprile 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 219 pazienti positivi al Covid. Di questi, 37 sono ricoverati in terapia intensiva, numero invariato rispetto a ieri. Sono 2341 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.