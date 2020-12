in foto: (La Presse)

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, martedì 29 dicembre 2020, 1218 nuovi casi di coronavirus, 252 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morti 54 pazienti per Covid-19, 7 in più rispetto a ieri. I contagi a Roma città sono stati 490 e nelle province sono stati 363. La Regione Lazio comunica che sono stati effettuati 11mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi eseguiti è al 10 per cento. "Bisogna mantenere alta l'attenzione, una terza ondata rischierebbe di frenare anche la campagna vaccinale appena avviata. Invito alla cautela sul tema della riapertura delle scuole per le secondarie superiori", il commento dell'assessore D'Amato.

I dati sui ricoveri per Covid nel Lazio

Nel Lazio i casi attualmente positivi al coronavirus sono 74685. Le persone in isolamento domiciliare sono 71526, mentre i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali sono 2854. Quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 305.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 240 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 2: sono 127 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquantuno sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 123 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 233 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 148 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due casi sono di rientro dalla Spagna.

Asl di Frosinone: si registrano 142 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 53 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 20 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 29 dicembre 2020

All'Istituto Spallanzani di Roma sono attualmente ricoverati 198 pazienti positivi al coronavirus, di cui 30 sono più gravi e necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.626. Così si legge sul bollettino diffuso il 29 dicembre dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive.