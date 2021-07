Coronavirus Lazio, bollettino di oggi 17 luglio: 500 nuovi casi e 2 morti, 339 contagi a Roma Sono 500 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione Lazio con il bollettino di oggi, sabato 17 luglio. Due sono le persone decedute, mentre 175 sono le guarite. Sono stati effettuati quasi 8mila tamponi molecolari e oltre 27mila antigenici, per un totale di oltre 35mila test.

Ricoveri e terapie intensive del Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 2.968. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 105, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 25: oggi nessun nuovo malato sia in terapia intensiva che in quella ordinaria. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 337.589 e i morti 8.386, su un totale di 348.943 casi esaminati.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 128 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 128 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra zero decesso;

Asl Roma 3: 83 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 19 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 6: 78 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Latina: 7 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano un decesso;

Asl di Rieti: si registrano 6 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.