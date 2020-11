in foto: Coronavirus Lazio

I nuovi contagi da coronavirus diagnosticati nel Lazio oggi, lunedì 16 novembre 2020, sono stati 2407 (ieri erano stati 2612, quindi 205 in più rispetto a oggi). Nelle ultime 24 ore la Regione Lazio ha comunicato 34 decessi, 13 in più rispetto a ieri, quando ne erano stati comunicati 21. Sono stati processati quasi 20mila tamponi, mentre ieri ne erano stati elaborati circa 22mila.

I dati sui ricoveri per Covid nella Regione Lazio

I pazienti Covid-19 positivi attualmente ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della rete del Lazio sono 3099 (ieri erano 3159, quindi 60 in più). Quelli ricoverati in terapia intensiva sono 278 (ieri erano 274). In isolamento domiciliare ci sono oltre 63mila persone. Complessivamente, ricordiamo, la rete Covid del Lazio può contare su circa 5300 posti letto, di cui circa 900 di terapia intensiva.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 422 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre sono ricoveri.

Asl Roma 2: sono 598 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentosessantacinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 479 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4:sono 32 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5:sono 182 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 139 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina:sono 245 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 69 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 156 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 85 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 16 novembre: ricoverati 256 pazienti

Presso l'Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati ad oggi 256 pazienti positivi al Covid-19. Quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 46. Questi i numeri riportati nel bollettino numero 291 dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture del territorio, fa sapere l'ospedale romano, sono a questa mattina 1199.