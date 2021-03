Sono 1497 nuovi casi di coronavirus, 39 in meno rispetto a ieri (erano 1536). Nelle ultime 24 ore sono morte 32 persone, 12 in più rispetto a ieri (erano 20). I guariti sono 610. Sono stati elaborati oltre 14mila tamponi molecolari e quasi 25mila antigenici per un totale di quasi 39mila test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati è al 10%, al di sotto del 4% se consideriamo anche gli antigenici. A Roma città sono stati diagnosticati 777 casi, mentre nelle province 372 contagi e 10 decessi. "Le somministrazioni dei vaccini sono diminuite – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Aspettiamo una rapida decisione da parte di EMA e AIFA, siamo immediatamente pronti a ripartire. Tutti coloro che erano prenotati saranno e richiamati, nessuno rimarrà senza vaccino".

Ricoveri e terapie intensive per Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 44294. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2399, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 294. In isolamento domiciliare ci sono 41601 persone. In totale sono morte 6235 persone e ne sono guarite 208300. Il totale dei casi esaminati è di 258829.

I nuovi contagi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: 334 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono nove i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie.

Asl Roma 2: 296 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono novantatre i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sette decessi con patologie.

Asl Roma 3: 147 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Asl Roma 4: 85 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Asl Roma 5: 184 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Asl Roma 6: 79 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Asl di Latina: 116 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 80, 81, 81 e 85 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 193 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 55 e 78 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 46 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 71, 85 e 95 anni con patologie.

Asl di Rieti: 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 64 anni con patologie

Bollettino Spallanzani 16 marzo 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 179 pazienti positivi al Covid. Di questi, 25 sono ricoverati in terapia intensiva, cinque in meno rispetto a ieri. Sono 2143 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.