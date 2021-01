in foto: Coronavirus Lazio

Sono 1381 i nuovi contagi da coronavirus diagnosticati nel Lazio martedì 12 gennaio 2021 (ieri erano stati 1254). Nelle ultime 24 ore la Regione Lazio ha comunicato 42 morti, ieri erano 45. I guariti sono 1633. A Roma città i contagi sono 846. Nelle province si registrano 288 casi e sono quindici i decessi nelle ultime 24h. Sono stati processati oltre 13mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10 per cento.

Com'è la situazione sui ricoveri Covid

I pazienti attualmente positivi al coronavirus sono 78587. Quelli in isolamento domiciliare sono 75390, quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 2871, quelli ricoverati in terapia intensiva sono 326. Sono morte complessivamente 4218 persone e ne sono guarite 99491. In totale sono stati esaminati 182296 casi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Complessivamente, ricordiamo, la rete Covid del Lazio può contare su circa 5300 posti letto, di cui circa 900 di terapia intensiva.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 376 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre decessi di 69, 78 e 84 anni con patologie;

Asl Roma 2: 315 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centododici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Undici decessi di 59, 64, 70, 73, 78, 80, 83, 85, 86, 91 e 94 anni con patologie;

Asl Roma 3: 155 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto casi sono ricoveri. Tre decessi di 73, 79 e 88 anni con patologie;

Asl Roma 4: 14 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due decessi di 81 e 84 anni con patologie;

Asl Roma 5: 134 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro decessi di 72, 87, 87 e 95 anni con patologie;

Asl Roma 6: 99 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro decessi di 79, 80, 88 e 100 anni con patologie;

Asl di Latina: 106 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due decessi di 61 e 87 anni con patologie;

Asl di Frosinone: 99 nuovi casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Sette decessi di 56, 66, 68, 77, 79, 80 e 90 anni con patologie;

Asl di Viterbo: 40 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette i casi con link a struttura Villa Buon Respiro a Viterbo dove è in corso l’indagine epidemiologica. Due decessi di 88 e 91 anni con patologie;

Asl di Rieti: 43 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro decessi di 73, 84, 86 e 96 anni con patologie.

Bollettino Spallanzani 12 gennaio 2021

All'istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono ricoverati 198 pazienti positivi al Covid-19 (sei in meno rispetto a ieri). Di questi, in 35 sono ricoverati in terapia intensiva (+2). Nel bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano si legge anche che i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono 1741.