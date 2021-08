Coronavirus Lazio, bollettino di lunedì 16 agosto: 419 nuovi casi e 0 morti, 217 contagi a Roma

In tutto sono 419 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 467, in calo anche rispetto alla scorsa settimana con -55 in. I dati nel bollettino emesso dall’assessorato regionale alla Sanità. Non si conta nessun nuovo decesso, ieri si era contato un solo morto. A Roma i nuovi positivi sono 221.