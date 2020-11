I nuovi casi di coronavirus nel Lazio registrati giovedì 12 novembre, sono 2686, 207 in più rispetto a ieri, quando erano stati 2479. Il numero dei decessi nelle ultime 24 ore è pari a 49, (erano stati 38), mentre i guariti sono 301, 147 in meno. Il rapporto tra positivi e tamponi resta intorno al 9 per cento (ieri era 9,3 per cento). I tamponi elaborati sono stati 29mila, 2575 in più rispetto a ieri (ne erano stati processati 26mila). Nelle province si registrano 842 casi e sono 13 i pazienti morti nelle ultime 24 ore. A Roma città sono stati registrati 1239 nuovi contagi, in diminuzione rispetto agli scorsi giorni.

I casi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 442 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantaquattro ricoveri e nove decessi di 67, 67, 74, 76, 78, 84, 85, 88 e 91 anni con patologie;

Asl Roma 2: 497 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centottanta i casi su segnalazione del medico di medicina generale e tredici decessi di 51, 61, 70, 78, 78, 81, 83, 88, 88, 89, 89, 91 e 92 con patologie;

Asl Roma 3: 300 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e tre decessi di 58, 78 e 81 anni con patologie;

Asl Roma 4: 103 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e sei decessi di 50, 80, 86, 87, 93 e 94 anni con patologie;

Asl Roma 5: 401 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl Roma 6: 101 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dodici sono casi con link alla casa di riposo San Giuseppe a Montecompatri dove è in corso l’indagine epidemiologica. Cinque decessi di 57, 66, 75, 76 e 87 anni con patologie;

Asl di Latina: 122 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette decessi di 63, 64, 64, 82, 87, 89 e 91 anni con patologie;

Asl di Frosinone: 305 casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Un decesso di 83 anni con patologie

Asl di Viterbo: 235 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due i decessi di 83 e 86 anni con patologie;

Asl di Rieti: 180 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre morti.

D'Amato: "Aumentano i ricoveri in terapia intensiva"

"Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive e resta alta la pressione sulla rete ospedaliera che sfiora quasi tremila ricoveri Covid, non bisogna proprio in questo momento abbassare la guardia – ha commentato così i dati di oggi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – rimane indispensabile raffreddare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore nei comportamenti".

Bollettino Spallanzani 12 novembre

Il bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di giovedì 12 novembre registra 248 pazienti positivi ricoverati, tra cui 43, più gravi, che necessitano di supporto respitatorio, si trovano nel reparto di terapia intensiva. L'Inmi comunica che da inizio emergenza ad oggi sono 1158 le persone dimesse dal centro Covid, perché asintomatiche o con sintomi lievi della malattia, con condizioni di salute tali da non necessitare ricovero ospedaliero. Alcune hanno fatto ritorno presso la propria abitazione per l'isolamento domiciliare fino a tamponi negativi, mentre altri sono stati trasferiti presso strutture del territorio, dove sono rimaste fino alla completa guarigione.