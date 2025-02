video suggerito

Coppia di rottweiler corre sul Raccordo Anulare: paura tra gli automobilisti, salvati dai poliziotti Una coppia di rottweiler, scappata dal padrone per la terza volta, è stata trovata mentre correva all'impazzata sul Grande Raccordo Anulare a Roma, ed è stata salvata da due poliziotti.

A cura di Natascia Grbic

Avventura a lieto fine a Roma: una coppia di rottweiler è stata salvata da due agenti della Polizia di Stato mentre correva all'impazzata sulla corsia d'emergenza del Grande Raccordo Anulare. Una scena che ha fatto accapponare la pelle a diversi automobilisti di passaggio, che hanno temuto non solo per la sorte dei due cani, ma anche per un possibile incidente che avrebbero potuto causare.

I due animali sono stati notati da una coppia di poliziotti del commissariato Casilino che stavano andando al lavoro. Mentre si trovavano sul Gra, all'altezza dell'uscita 23, hanno visto i due cagnoloni, trenta chili ciascuno, correre impauriti sulla corsia d'emergenza. Erano scappati dalla loro abitazione e, nel loro girovagare, sono finiti in uno dei posti più pericolosi per un animale, tanto che erano letteralmente terrorizzati da tutte quelle macchine che gli sfrecciavano accanto. Quando i poliziotti li hanno visti hanno immediatamente affiancato la coppia di cani e, dopo aver rallentato il traffico sulla corsia, hanno cominciato a chiamarli per attirare la loro attenzione e carpire la loro fiducia. Nel frattempo, hanno richiesto l'intervento delle guardie zoofile.

I due rottweiler si sono avvicinati ai poliziotti, che sono riusciti così a metterli al sicuro. Nel mentre che arrivavano le guardie zoofile sono stati rifocillati con acqua e biscotti anche dagli altri automobilisti di passaggio, inteneriti da quella scena. Dopo aver controllato il microchip, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario, scoprendo anche che non era la prima volta che i due cani scappavano da casa. A quel punto è partita la segnalazione del padrone per omessa custodia, mentre i molossi gli sono stati riconsegnati.