Convincono 90enne a prelevare 30mila euro in banca: salva grazie all’intuizione dell’impiegata Hanno detto alla donna che sua figlia aveva avuto un incidente e aveva bisogno di soldi: una volta in banca per il prelievo, l’intuizione di una dipendente ha salvato la 90enne dalla truffa.

A cura di Beatrice Tominic

Si sono finte amiche della figlia e, dopo averle rubato tutti i gioielli, hanno tentato di truffare una novantenne, convincendola a prelevare 30mila dalla banca. Una volta arrivate allo sportello, però, l'impiegata ha intuito che potesse esserci qualcosa di strano nella richiesta dell'anziana signora. Ha detto loro che non avrebbe potuto prelevare più di 5mila euro e, subito dopo aver consegnato il denaro, ha allertato la polizia che è intervenuta e ha arrestato le due donne, madre e figlia, una 58enne e una 24enne residenti a Napoli. È successo venerdì scorso nel quartiere Aurelio, dove vive l'anziana donna.

L'arrivo a casa dell'anziana donna

Come scrive il Messaggero, le due hanno citofonato nell'appartamento della vittima, una novantenne vedova che da tempo vive da sola, nella tarda mattinata di venerdì scorso, fingendosi amiche della figlia. "Ha avuto un incidente, ha bisogno di denaro", le hanno detto come da copione in questo genere di truffa. La donna si è lasciata convincere e ha consegnato alle due truffatrici tutti i suoi gioielli, collane e bracciali per un valore totale di 20mila euro. Poi le hanno chiesto un prelievo dal conto in banca: la 24enne è rimasta a casa, mentre l'altra ha accompagnato la donna, ancora agitata, nella filiale di piazza Irnerio.

L'intuizione dell'impiegata della banca

Arrivate in banca, si sono rivolte alla dipendente chiedendo un prelievo da 30mila euro. La cifra così alta e lo stato di agitazione della novantenne hanno messo in allarme l'impiegata che ha inventato una scusa: ha spiegato loro che era possibile ritirare soltanto 5mila euro. Poi si è allontanata e ha chiamato la polizia, con la scusa di portare a termine l'operazione.

Dopo aver consegnato i 5mila euro, le due sono uscite dalla banca: qui hanno trovato gli agenti del vicino commissariato di Primavalle che hanno fermato la truffatrice e accompagnato a casa la novantenne, dove hanno arrestato anche la complice.