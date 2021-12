Contromano in rotatoria: 4 feriti, grave un parroco che stava andando a preparare la messa di Natale Incidente stradale con quattro feriti in via della Mola a Ciampino, provincia di Roma. Tra i feriti anche il parroco di Vermicino, che stava andando a preparare la messa di Natale.

A cura di Enrico Tata

Incidente stradale con quattro feriti in via della Mola a Ciampino, provincia di Roma. Stando a quanto si apprende, intorno alle 16 di ieri, giorno di Natale, si sono scontrate frontalmente due automobili. Una Fiat Punto con a bordo una famiglia di Rocca di Papa (tre persone, auto guidata da un 50enne, moglie di 47 anni e figlia di 14) è andata a sbattere contro una Peugeot 208 guidata dal parroco di Vermicino, il 67enne don Aljandro Munoz. Nessuno dei quattro feriti, per fortuna si trova in pericolo di vita e il più grave è proprio il prete. Tutti sono stati accompagnati nei pronti soccorsi degli ospedali di Tor Vergata, Frascati e Casilino, e dimessi con prognosi che vanno dai 7 ai 25 giorni. Secondo le prime ricostruzioni il conducente della Fiat Punto avrebbe sbagliato strada e avrebbe imboccato una rotonda contromano. L'impatto, a quel punto, sarebbe stato inevitabile. Il parroco cileno stava andando a preparare la messa di Natale per i suoi fedeli e stava procedendo correttamente, nella giusta direzione di marcia, sulla rotonda. La fotografia dello scontro è stata pubblicata sul giornale locale Il Caffè.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ciampino. Stando a quanto si apprende, l'incidente ha causato rallentamenti nel traffico in tutta la zona e per circa un'ora e trenta gli agenti della polizia municipale hanno dovuto gestire il traffico sulla rotonda. Sono stati effettuati gli esami tossicologici e l'alcol test per accertare che il conducente della Fiat Punto non abbia assunto sostante e ed entrambi hanno dato esito negativo. Come detto, sul posto sono intervenute diverse ambulanze, ma nessuno dei quattro feriti è in pericolo di vita.