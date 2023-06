Controlli dei Nas nei magazzini di prodotti etnici: “Escrementi di uccelli e insetti morti” Continuano i controlli dei Nas: nei magazzini di prodotti etnici sono stati sequestrati 875 tonnellate di cibo. All’interno dei depositi “escrementi di uccello e insetti morti”, carenze anche a livello strutturale.

A cura di Beatrice Tominic

I controlli dei Nas.

"Accertata presenza di sporcizia come escrementi di animali e insetti morti non rimossi da tempo". Questo è quanto riportato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, NAS, dei carabinieri di Roma dopo i controlli nei magazzini di una società di distribuzione di prodotti etnici asiatici di Roma.

Nel corso dell'ispezione, i militari hanno riscontrato gravi carenze, sia igieniche e sanitarie, all'interno dei magazzini. Durante i loro controlli hanno trovato sporcizia, come escrementi di uccelli e insetti morti, lasciati nel magazzino da molto tempo. Problemi anche a livello strutturale all'interno dei magazzini in cui venivano conservate le scorte di cibo.

In totale, al termine degli accertamenti, i militari hanno sequestrato circa 875 tonnellate di cibo che era contenuto nei magazzini.

I controlli dei Nas: le mancanze strutturali dei magazzini

Secondo quanto spiega il report redatto dai carabinieri dei Nas, oltre i problemi igienico sanitari, all'interno degli edifici i prodotti alimentari sarebbero riposti in maniera irregolare: la merce è stata trovata accatastata senza scaffalatura fino al soffitto. In questa situazione, i vari prodotti riposti uno sopra l'altro rappresentano un problema per il personale dipendente. Impossibile anche camminare all'interno del deposito: durante le verifiche gli imballaggi riempivano la totale area degli ambienti. Impossibile, di conseguenza, pulire e sanificare i pavimenti e la struttura.

Verifiche dei Nas in tutta Italia

Non solo Roma: i militari hanno effettuato controlli in tutta Italia. Come hanno fatto sapere oggi, 7 giugno, "Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare", nell'ultimo anno sono state eseguite circa 27mila ispezioni, con oltre 8000 tonnellate di merce sequestrata e tre arresti. Fra le altre città interessate dai controlli anche Catania, Milano, Livorno, Parma, Brescia, Cremona, Padova, e Ancona.