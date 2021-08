Conosce una ragazza in un bar, con una scusa entra in casa e la stupra: arrestato La giovane era uscita a comprare le sigarette e nel bar ha conosciuto il ragazzo, all’apparenza una persona gentile ed educata. L’ha accompagnata a casa e poi con una scusa è entrato, chiedendole di poter entrare in bagno. Ma una volta dentro l’abitazione, ha aggredito la giovane, violentandola.

A cura di Natascia Grbic

Un incubo quello vissuto da una giovane, violentata da un ragazzo che aveva conosciuto poco prima e che con una scusa era riuscito a entrare nella sua abitazione. Una violenza terminata con l'arrivo della coinquilina della giovane, che non appena ha sentito le urla della ragazza ha chiamato la polizia, chiedendo di intervenire subito. Gli agenti sono arrivati, hanno trovato l'uomo ancora in caso e lo hanno arrestato. Quando ha visto i poliziotti l'uomo ha tentato di fuggire, e scappando ha ferito uno degli agenti intervenuti. Bloccato, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Dovrà rispondere anche di violenza sessuale, la ragazza lo ha denunciato.

Violenta una ragazza conosciuta a un bar: l'allarme dato dall'amica

I fatti risalgono alla scorsa notte a Cassino. La ragazza era uscita per andare al bar a comprare le sigarette, e nel locale ha incontrato un giovane con cui ha iniziato a parlare. Sembrava una persona molto garbata ed educata, così premurosa che si è offerta di accompagnare la giovane a casa per non farle fare la strada da sola. Quando sono arrivati sotto casa, ha chiesto di poter andare al bagno: ma era tutta una scusa, non appena è entrato nell'abitazione l'ha aggredita e violentata. Lo stupro è stato interrotto grazie all'arrivo fortuito dell'amica, che ha subito chiamato le forze dell'ordine. Il ragazzo, invece, è stato portato in carcere, dove dovrà rispondere di accuse molto gravi. La giovane è stata portata in ospedale sotto shock per quanto accaduto e affidata alle cure dei medici.