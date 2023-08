Conosce un ragazzo in viaggio, non sa come rintracciarlo e scrive ad Aeroporti di Roma: “Mi aiutate?” Lo ha conosciuto sul treno per l’aeroporto di Fiumicino, ma non è riuscita a chiedergli numero telefonico né un altro contatto. Così Giulia ha deciso di affidarsi ad Aeroporti di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

"Ieri ho conosciuto sul treno Firenze-Roma Aiden. Ero un po' timida, quindi non gli ho chiesto il numero né un contatto. A lui piace scrivere e abbiamo parlato un sacco! Mi farebbe piacere parlare di nuovo con lui, vederlo non so, oggi ripartiva per New York". Questo il messaggio che Giulia ha affidato ad Aeroporti di Roma, come se fosse un C'è posta per te fuori stagione. E Aeroporti non si è lasciato sfuggire l'occasione di aiutare la ragazza. Così ha dedicato un intero video su Instagram alla storia di Giulia, in cerca del ragazzo conosciuto sul treno, forse già ripartito e tornato oltreoceano.

"Questo è un luogo di momenti, di attimi e di connessioni. Speriamo che questa storia abbia un lieto fine", dice l'impiegato di Aeroporti mentre racconta la storia dei due ragazzi alla videocamera. "Ci ha scritto pochi minuti fa sui social, aiutiamola – ha aggiunto – Se anche lui fosse interessato a continuare la conoscenza che aveva intrapreso ci penseremo noi a metterli in contatto". Insomma, in mancanza di uno spazio di "Spotted Aeroporto", la ragazza ha trovato un modo alternativo per cercare il ragazzo e, qualora l'interesse fosse ricambiato, tornare a farsi due chiacchiere insieme, come è accaduto durante il viaggio in treno.

Il video di Aeroporti di Roma per aiutare Giulia

"Questa storia è per aiutare Giulia che ci ha scritto pochi minuti fa sui social per cercare di rintracciare Aiden, un ragazzo che ha incontrato sul treno sulla tratta Firenze- Roma Fiumicino aeroporto", ha esordito l'impiegato di Aeroporti di Roma. "I due si sono scambiati delle parole. Lei si è trovata bene, ma per timidezza non è riuscita a chiedergli i contatti". Il ragazzo, descritto dalla ragazza con capelli rossi e ricci e un grande sorriso, era in partenza per New York (anche per quello ha ripetuto lo stesso messaggio anche in inglese).

Fortunatamente, però, è arrivato in soccorso alla ragazza il profilo Instagram di Aeroporti che, con il sottofondo di All you need is love dei TheBeatles, ha spiegato la situazione: "Ci ha scritto chiedendoci una mano per arrivare a più gente possibile e sfruttare la nostra community e i nostri social. Questa storia è rivolta ad Aiden, se fossi interessato a continuare la conoscenza che avevi intrapreso con Giulia noi ti metteremo in contatto".