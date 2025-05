video suggerito

Concorsi in arrivo al Comune di Roma: bandi per 808 posti di lavoro Il Comune di Roma ha annunciato tre nuovi bandi per la selezione di 808 nuovi posti di lavori da inserire nell'amministrazione comunale capitolina. Le candidature si potranno inviare solamente online sul portale "inPA" entro il 4 giugno.

A cura di Enza Savarese

Roma Capitale è pronta ad assumere 808 nuovi dipendenti. Lo annuncia sul proprio sito pubblicando i bandi di concorso per le nuove posizioni non dirigenziali che verranno posizionati nell'amministrazione comunale capitolina.

Nello specifico si parla di tre distinte selezioni. Le risorse che il Campidoglio sta cercando riguardano le mansioni di operatori, istruttori e funzionari. Vediamo nel dettaglio quali sono le tipologie di professionisti che il Comune sta cercando.

Concorsi al Comune di Roma, i posti disponibili e i profili professionali

L'avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Roma in data 5 maggio per la ricerca di ottocento otto nuovi dipendenti da inserire in dieci profili professionali tramite tre bandi differenti. Nello specifico il primo bando offre un totale di duecento ottantasei posti per i seguenti profili:

n. 125 posti nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo;

nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo; n. 125 posti nel profilo professionale di Funzionario Tecnico;

nel profilo professionale di Funzionario Tecnico; n. 18 posti nel profilo professionale di Funzionario Gestione Servizi Informatici e Telematici Locali;

nel profilo professionale di Funzionario Gestione Servizi Informatici e Telematici Locali; n. 18 posti nel profilo professionale di Funzionario Servizi Ambientali.

Il secondo bando con quattrocento cinquanta posti disponibili ricerca profili nell'area istruttori:

n. 225 posti nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo;

nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo; n. 225 posti nel profilo professionale di Istruttore Servizi Tecnici.

L'ultimo invece offre complessivamente settantadue posti nei seguenti profili:

n. 18 posti nel profilo professionale di Operatore Servizi Ambientali;

nel profilo professionale di Operatore Servizi Ambientali; n. 18 posti nel profilo professionale di Operatore Servizi Tecnici;

nel profilo professionale di Operatore Servizi Tecnici; n. 18 posti nel profilo professionale di Operatore Servizi Supporto e Custodia;

nel profilo professionale di Operatore Servizi Supporto e Custodia; n. 18 posti nel profilo professionale di Operatore Servizi Trasporto.

Come inviare domanda e i documenti necessari

Per inviare la domanda di partecipazione ad uno dei tre concorsi istituiti dal Campidoglio è necessario compilare la candidatura online sul Portale "inPA" al seguente sito. Il portale offre inoltre un video per spiegare tutti i passaggi da compiere in fase di registrazione. È possibile iscriversi solamente in modalità telematica registrandosi al portale con l'identità digitale personale quale SPID/CIE/CNE o IDAS. La scadenza per la domanda è mercoledì 4 giugno.