Concerto di Capodanno a Roma, sarà necessario indossare la mascherina? “I medici raccomandano la mascherina? Sono d’accordo.Stiamo pensando di lanciare un messaggio in tal senso dai maxischermi del Circo Massimo”, ha dichiarato l’assessore Onorato.

A cura di Enrico Tata

Sarà necessario indossare la mascherina al concertone di Capodanno del Circo Massimo a Roma? No, non sarà obbligatorio, ma potrebbe essere raccomandata, tanto che l'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, sta pensando di far comparire un messaggio in tal senso sui maxischermi installati al lato del palco. Così Onorato in diretta a radio New Sound Level: "I medici raccomandano la mascherina? Sono d'accordo. Devo dire che gli italiani in questo senso hanno fatto un lavoro unico nel contrasto al Covid dimostrando una diligenza nel rispettare delle regole che non deve essere vanificata oggi. Al riguardo noi stiamo pensando anche di lanciare dei messaggi attraverso i maxischermi che ci saranno al concerto. Mi sento di dire che a maggior ragione la mascherina deve essere utilizzata al chiuso nei locali. E' vero noi siamo all'aperto ma ci sembra un messaggio intelligente che sicuramente daremo. L'evento deve essere svolto in sicurezza sia in termini sanitari per il Covid ma anche in termini di sicurezza fisica non a caso faremo un prefiltraggio molto prima dell'arrivo al Circo Massimo per evitare alcolici, fuochi d'artificio e qualunque situazione che possa arrecare momenti di danno o generare situazioni di rischio. Vogliamo che sia una grande festa e che venga fatta in sicurezza in questo senso la Prefettura sta facendo un grande lavoro".

Al Concertone di Capodanno sono previsti oltre 50mila spettatori e per questo i medici, stando a quanto riporta l'edizione romana de La Repubblica, hanno consigliato di indossare la mascherina. A Roma è previsto l'arrivo di 700mila visitatori a cavallo di Capodanno: "Siamo felicissimi, diciamo al di sopra di ogni aspettativa. Siamo l'unica citta' italiana che fa un appuntamento di questo livello, Milano non lo fa e infatti abbiamo tantissime prenotazioni di ragazzi che vengono da Milano. Il concerto influisce in arte al forte impatto che abbiamo sul turismo", ha dichiarato ancora Onorato.

L'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha dichiarato che in vista di Capodanno "è molto importante fare il richiamo del vaccino Covid e l' antinfluenzale: alzare le soglie di protezione è fondamentale in un momento di ripresa del virus, come vediamo dalla Cina, se siamo coperti evitiamo le complicanze". Per quanto riguarda il cenone, "consiglio le regole note del lavaggio delle mani, non scambiarsi posate e bicchieri e soprattutto in presenza di sintomi evitare di spostarsi e partecipare a feste".