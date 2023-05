Concerto di Bruce Springsteen a Roma 2023: strade chiuse, bus deviati e orari delle metro Domenica 21 maggio 2023 in programma al Circo Massimo di Roma il concerto di Bruce Springsteen. All’interno le modifiche agli orari delle metro, le deviazioni per i bus e le chiusure stradali.

A cura di Enrico Tata

Il ‘boss' arriva a Roma. Domenica 21 maggio 2023 è in programma il concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo. Un evento a cui parteciperanno almeno 60mila persone. Per l'occasione è stato varato un piano mobilità che prevede strade chiuse, bus deviati e modifiche agli orari delle metropolitane.

Le strade chiuse per il concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo

Le prime chiusure stradali sono scattate tra giovedì e venerdì e interessano vai dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara Massima di Ercole.

Nella serata di sabato, a partire dalle ore 20, lo stop alla circolazione sarà esteso su via del Circo Massimo, piazzale La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e sulla corsia preferenziale di lungotevere Aventino in direzione di via della Greca.

Nella giornata di domenica chiuderà alla viabilità anche via di San Gregorio a partire dalle ore 18.

Bus deviati a Roma per il concerto di Bruce Springsteen

Sono 20 le linee di bus Atac che verranno deviate in occasione del concerto:

3Nav

30

44

51

75

81

83

85

87

118

160

170

628

715

716

781

C3

n716

nMC

nME

La linea 628 è deviata già dall'inizio della giornata di venerdì 19 maggio. Le linee 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716 e 781 subiranno un cambio di percorso a partire dalle 20 di sabato, mentre le restanti linee saranno deviate a partire dalle 18 di domenica. La linea C3 sarà deviata sabato e domenica. Le linee notturne n716, nMC, nME saranno deviate nella notte tra sabato e domenica e nella notte tra domenica e lunedì.

A che ora chiude la metro a Roma domenica 21 maggio

La questura di Roma ha richiesto che le linee della metropolitana siano prolungate fino all'1.30 di notte. Sugli stessi percorsi, inoltre, sono attive le linee bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C). Per la metro A dalle ore 21 saranno attivati gli autobus l posto dei treni.

Per motivi di sicurezza potrebbe essere disposta la chiusura della fermata Circo Massimo della Metro B.