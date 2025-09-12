Concerto a San Pietro, la viabilità 12, 13 e 14 settembre a Roma: strade chiuse, soste vietate e bus deviati
È tutto pronto per il concerto Grace for the World che conclude la rassegna World Meeting on Human Fraternity, il primo che sia mai stato organizzato in Vaticano. L'appuntamento è per sabato 13 settembre 2025 in piazza San Pietro con Andrea Bocelli e tanti altri artisti internazionali. Per l'occasione sono state disposte modifiche alla viabilità da venerdì 12 a sabato 13 settembre con strade chiuse, soste vietate e bus deviati. Ulteriori modifiche sono previste anche per domenica 14 settembre, nella zona della Basilica di San Paolo fuori le Mura dove è attesa la visita di Papa Leone XIV.
Divieto di transito e fermata venerdì 12 e sabato 13 settembre
Le prime modifiche arrivano dalle ore 6 di venerdì 12 settembre con l'attivazione dei divieti di fermata e di transito nelle strade attorno a San Pietro.
I divieti di fermata nella zona intorno al Vaticano riguardano:
- piazza Pio XII,
- largo degli Alicorni,
- largo del Colonnato,
- via Rusticucci,
- Borgo Santo Spirito,
- largo Ildebrando Gregori,
- via Padre Pancrazio Pfeiffer,
- via Scossacavalli,
- via dell’Ospedale,
- via dei Cavalieri del Santo Sepolcro,
- via di Porta Angelica (da largo del Colonnato a piazza del Risorgimento),
- Borgo Angelico (da via di Porta Angelica a via del Mascherino),
- via delle Grazie (da via del Mascherino a via di Porta Angelica),
- Borgo Vittorio (da via di Porta Angelica a via del Mascherino),
- Borgo Pio (da via del Mascherino a via di Porta Angelica),
- piazza della Città Leonina,
- via dei Corridori (da via dell’Erba a largo del Colonnato),
- via dell’Erba,
- vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione),
- Borgo Sant’Angelo (da via della Traspontina a via dei Corridori),
- Borgo Sant’Angelo (da piazza Pia a via della Traspontina),
- via Paolo VI,
- piazza del Santo Uffizio,
- via del Mascherino e piazza Adriana (da via Crescenzio a via Fosse di Castello).
A questi si aggiungono anche i divieti di transito con strade chiuse nella stessa zona:
- Borgo Santo Spirito,
- via Paolo VI,
- piazza del Sant’Uffizio,
- via di Porta Angelica,
- via Scossacavalli,
- via dell’Ospedale,
- via Cavalieri di Santo Sepolcro,
- Borgo Sant’Angelo,
- via dei Corridori,
- via Rusticucci,
- via dell’Erba,
- vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione),
- vicolo dell’Inferriata,
- largo di Porta Cavalleggeri per i veicoli diretti a piazza del Sant’Uffizio.
Previsti divieti di sosta anche in via della Stazione Vaticana e via degli Astalli. Nella giornata di sabato i divieti di fermata e di transito interesseranno anche via della Conciliazione.
Le strade chiuse a Roma: modifiche alla viabilità a San Paolo fuori le Mura
Ulteriori modifiche, come accennato in precedenza, riguardano la visita del Papa a San Paolo Fuori le Mura. Le modifiche iniziano alle ore 8 di domenica con i divieti di sosta previsti in:
- viale Ferdinando Baldelli,
- via Ostiense (da viale Giustiniano Imperatore a via delle Sette Chiese),
- lungotevere San Paolo (da viale di San Paolo a via Ostiense),
- viale di San Paolo (dal civico 12 sino a Lungotevere San Paolo).
A queste prime modifiche si aggiunge il cosiddetto divieto di transito a vista, ovvero solo in caso di necessità, in viale di San Paolo (da viale Ferdinando Baldelli a lungotevere San Paolo).