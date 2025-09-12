Concerto a San Pietro, la viabilità 12, 13 e 14 settembre a Roma: strade chiuse, soste vietate e bus deviati

Modifiche alla viabilità venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 a Roma, nella zona di San Pietro, dove nella serata di sabato è atteso il concerto World Meeting on Human Fraternity a San Pietro: strade chiuse, soste vietate e bus deviati.

Giovani pellegrini a San Pietro (La Presse)

È tutto pronto per il concerto Grace for the World che conclude la rassegna World Meeting on Human Fraternity, il primo che sia mai stato organizzato in Vaticano. L'appuntamento è per sabato 13 settembre 2025 in piazza San Pietro con Andrea Bocelli e tanti altri artisti internazionali. Per l'occasione sono state disposte modifiche alla viabilità da venerdì 12 a sabato 13 settembre con strade chiuse, soste vietate e bus deviati. Ulteriori modifiche sono previste anche per domenica 14 settembre, nella zona della Basilica di San Paolo fuori le Mura dove è attesa la visita di Papa Leone XIV.

Divieto di transito e fermata venerdì 12 e sabato 13 settembre

Le prime modifiche arrivano dalle ore 6 di venerdì 12 settembre con l'attivazione dei divieti di fermata e di transito nelle strade attorno a San Pietro.

I divieti di fermata nella zona intorno al Vaticano riguardano:

piazza Pio XII,

largo degli Alicorni,

largo del Colonnato,

via Rusticucci,

Borgo Santo Spirito,

largo Ildebrando Gregori,

via Padre Pancrazio Pfeiffer,

via Scossacavalli,

via dell’Ospedale,

via dei Cavalieri del Santo Sepolcro,

via di Porta Angelica (da largo del Colonnato a piazza del Risorgimento),

Borgo Angelico (da via di Porta Angelica a via del Mascherino),

via delle Grazie (da via del Mascherino a via di Porta Angelica),

Borgo Vittorio (da via di Porta Angelica a via del Mascherino),

Borgo Pio (da via del Mascherino a via di Porta Angelica),

piazza della Città Leonina,

via dei Corridori (da via dell’Erba a largo del Colonnato),

via dell’Erba,

vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione),

Borgo Sant’Angelo (da via della Traspontina a via dei Corridori),

Borgo Sant’Angelo (da piazza Pia a via della Traspontina),

via Paolo VI,

piazza del Santo Uffizio,

via del Mascherino e piazza Adriana (da via Crescenzio a via Fosse di Castello).

A questi si aggiungono anche i divieti di transito con strade chiuse nella stessa zona:

Borgo Santo Spirito,

via Paolo VI,

piazza del Sant’Uffizio,

via di Porta Angelica,

via Scossacavalli,

via dell’Ospedale,

via Cavalieri di Santo Sepolcro,

Borgo Sant’Angelo,

via dei Corridori,

via Rusticucci,

via dell’Erba,

vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione),

vicolo dell’Inferriata,

largo di Porta Cavalleggeri per i veicoli diretti a piazza del Sant’Uffizio.

Previsti divieti di sosta anche in via della Stazione Vaticana e via degli Astalli. Nella giornata di sabato i divieti di fermata e di transito interesseranno anche via della Conciliazione.

Le strade chiuse a Roma: modifiche alla viabilità a San Paolo fuori le Mura

Ulteriori modifiche, come accennato in precedenza, riguardano la visita del Papa a San Paolo Fuori le Mura. Le modifiche iniziano alle ore 8 di domenica con i divieti di sosta previsti in:

viale Ferdinando Baldelli,

via Ostiense (da viale Giustiniano Imperatore a via delle Sette Chiese),

lungotevere San Paolo (da viale di San Paolo a via Ostiense),

viale di San Paolo (dal civico 12 sino a Lungotevere San Paolo).

A queste prime modifiche si aggiunge il cosiddetto divieto di transito a vista, ovvero solo in caso di necessità, in viale di San Paolo (da viale Ferdinando Baldelli a lungotevere San Paolo).