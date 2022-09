Con una pistola in tasca 29enne semina il panico tra i passanti all’Alessandrino In evidente stato di agitazione, il giovane si è scagliato contro i carabinieri e poi contro gli operatori del 118 intervenuti sul posto. Successivamente è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata.

A cura di Enrico Tata

Etra in un bar con una pistola in vista, non minaccia nessuno ma, comprensibilmente, spaventa tutti i clienti. I carabinieri arrivano, lo bloccano e lo disarmano scoprendo che l'arma è in realtà una riproduzione ben fatta, ma senza tappo rosso. Da successivi accertamenti emerge non solo che l'uomo aveva con sé anche un coltello, ma che era in libertà vigilata e in cura presso il sert di Monterotondo.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio in via Francesco Tovaglieri, zona Alessandrino a Roma. Il responsabile è un ragazzo di 29 anni albanese. Come detto, non ha minacciato nessuno, ma il solo fatto di vederlo armato ha ovviamente spaventato le persone presenti all'interno del locale, che quindi hanno avvertito le fore dell'ordine. I carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati sul posto, lo hanno identificato e disarmato. La pistola e il coltello sono stati sequestrato. In evidente stato di agitazione, il giovane si è scagliato contro i carabinieri e poi contro gli operatori del 118 intervenuti sul posto. Successivamente è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata.

Sempre a Roma, in zona Spinaceto, un uomo ha seminato il panico a bordo di una Mini tentando anche di investire i passanti. Il fatto è accaduto ieri sera, alle 23.40 circa. Quando ha visto arrivare i poliziotti, ha tentato la fuga prendendo in pieno un agente. Quest'ultimo ha riportato una ferita al ginocchio giudicata guaribile in tre giorni. A quel punto, l'altro poliziotto ha sparato un colpo ad una gomma dell'automobile per arrestare la corsa dell'uomo, un 40enne romano che dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.