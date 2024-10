Con Mollica o Senza, furto notturno al negozio di Roma: il ladro ripreso dalle telecamere di sicurezza Furto notturno nella sede romana di Con Mollica o Senza, il popolare negozio di panini di Donato De Caprio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Furto notturno alla sede romana di ‘Con Mollica o Senza', il popolare negozio di panini di Donato De Caprio. Il proprietario ha raccontato l'accaduto su Instagram: "Stanotte alle 3.20 ci hanno derubato, hanno preso la cassa automatica all'interno. Per fortuna c'erano poche monete, non c'era quasi niente perché abbiamo un nostro servizio di vigilanza che ogni due ore circa viene a ritirare l'incasso".

I video delle telecamere di sorveglianza riprendono il ladro

Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza mostrano il ladro mentre cerca di rubare la cassa del locale e poi tenta di distruggere, con un grosso martello, i macchinari che gestiscono la sicurezza del locale, che si trova nella centralissima piazza di Pietra, nel cuore del centro storico, a pochi passi dalla Camera dei Deputati.

"Sono molto deluso da quello che è successo", ha detto De Caprio, mostrando la vetrina in frantumi del suo negozio. In ogni caso, il locale è rimasto sempre aperto.

"In pieno centro a Roma, inaccettabile"

Così è stato descritto l'accaduto sulla pagina Instagram di ‘Con Mollica o Senza': "In pieno centro a Roma, inaccettabile. Preveniamo queste situazioni con ogni tipo di sicurezza e vigilanza presente in tutti gli store, infatti hanno rubato solo i centesimi rimasti in cassa. Dispiace che in questa meravigliosa città accadano queste cose".