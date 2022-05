Come stanno i genitori di Ilaria Cucchi dopo l’incidente, caccia al pirata della strada Contusione al ginocchio per il padre di Ilaria Cucchi, fratture alla clavicola e a quattro costole per la madre. Migliorano dopo l’incidente con l’auto pirata sulla quale sono in corso le indagini della polizia stradale.

A cura di Alessia Rabbai

La macchina incidentata dei genitori di Ilaria Cucchi

Migliorano le condizioni di salute dei genitori di Ilaria Cucchi, rimasti coinvolti in un incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada Roma-Civitavecchia all’altezza Monte Romano lo scorso venerdì 13 maggio. Ilaria ha aggiornato gli utenti su quanto riportato e sulla convalescenza: "Mio papà è casa con noi. Per fortuna ha solo una contusione al ginocchio. Mia mamma invece è stata trattenuta all’ospedale San Paolo di Civitavecchia con fratture alla clavicola e a quattro costole". Il commento è comparso sotto al suo precedente post nel quale, attraverso Facebook, ha lanciato l'appello per chiedere a chi avesse visto qualcosa sul sinistro che ha interessato i genitori di farsi avanti e parlare. Post che ha ricevuto tantissime reazioni e condivisioni e tanti sono stati anche i messaggi di solidarietà da parte delle persone, che hanno augurato una pronta guarigione ai genitori di Ilaria.

L'appello di Ilaria Cucchi: "Aiutatemi, chi ha visto l'incidente si faccia avanti"

Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, ucciso di botte dai carabinieri e per il cui omicidio sono stati condannati in via definitiva a 12 anni di carcere i due militari Di Bernardo e D'Alessandro, ha pubblicato un appello su Facebook a seguito dell'incidente nel quale sono rimasti coinvolti i genitori e subito dopo il quale il pirata della strada alla guida del veicolo che li ha urtati è scappato, facendo perdere le proprie tracce. "Chiunque potesse aver visto qualcosa. Si faccia avanti. Non è giusto che la faccia franca" ha scritto. Sono in corso le indagini della polizia stradale, che ha svolto gli accertamenti di rito e verificato se le telecamere di videosorveglianza dell'autostrada abbiano immortalato l'incidente oppure il veicolo in fuuga, per tentare di risalire al proprietario ed accertarne le responsabilità.