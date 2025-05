Come raggiungere San Pietro per l’Intronizzazione di Papa Leone XIV: bus, metro e viabilità il 18 maggio

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Papa Leone XIV (Foto La Presse)

La messa di inizio Pontificato a San Pietro di Papa Leone XIV è in programma domani, domenica 18 maggio 2025. A Roma si attendono circa 250.000 fedeli. Per l'occasione è stato intensificato il piano trasporti, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità. Il Comune di Roma ha pronto il piano sicurezza che prevedere misure ben specifiche e un gran dispiegamento di forze dell'ordine in divisa e in borghese, tra poliziotti, agenti, carabinieri e finanzieri. Al grande evento religioso è infatta prevista la presenza di capi di Stato e di Governo e delegazioni estere, l'allerta è alta. La Città del Vaticano è blindata, ormai da settimane sotto gli occhi del Mondo per la morte di Papa Francesco, i funerali e il Conclave e l'elezione del nuovo Pontefice.

Come arrivare a San Pietro per la messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV

Per raggiungere Piazza San Pietro per l'Intronizzazione di Papa Leone XIV sabato 18 maggio con il trasporto pubblico sono possibili diversi modi. Con la metropolitana, prendere la linea A e scendere alle fermate più vicine, che sono Ottaviano e Cipro. La stazione Cipro è dotata di ascensori, la stazione Ottaviano di sistemi di servoscala. Con il treno ci sono le linee ferroviarie FL3 e FL5, che fermano proprio alla stazione di San Pietro, e poi c'è la linea FL1, che ferma anche a stazione Trastevere, dove è possibile scambiare con le linee FL3 e FL5.

A bordo dei treni sono validi gli stessi biglietti della rete Atac (Metrebus Roma e Metrebus Lazio valido nella zona tariffaria A). Con gli autobus ci sono le seguenti linee: 19bus (Valle Giulia-viale Giulio Cesare), 23, 32, 40, 46, 49, 62, 64, 70, 98, 190F (linea festiva), 280, 492, 590, 870, 881, 916 e poi ancora la 982. Il 16, 17 e 18 maggio sono potenziate le linee bus principali dirette a San Pietro: 23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 83, 85, 87, 105, 118, 246, 492, 495, 792 e 916.

Intensificazione Metro A e B/B1 il 18 maggio a Roma

Atac, che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città, in occasione dell'Intronazione di Papa XIV intensifica il servizio delle metro A e B/B1 nella fascia mattutina.

Navette straordinarie sulla tratta Termini-San Pietro e Tiburtina/Ostiense-San Pietro

Sono previste navette straordinarie sulla tratta Termini-San Pietro; intensificazioni del servizio sulla tratta Tiburtina/Ostiense-San Pietro (linea FL3); intensificazione del servizio della linea FL5.

Il Piano sicurezza per domenica 18 maggio

Sabato 18 maggio in occasione dell'Intronazione di Papa Leone XIV in Piazza San Pietro il Vaticano sarà blindato. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini ha spiegato che lo schema sarà quello adottato per i funerali di Papa Francesco: "Ci aspettiamo una grande presenza di fedeli. Saranno oltre 5mila gli appartenenti alle forze dell'ordine impegnate che vedrà un congruo numero di personale specializzato per le scorte e l'ordine pubblico, tiratori scelti, sommozzatori, copertura aerea dell'Aeronautica e attività anti drone".

Coinvolti anche oltre 2mila volontari della protezione civile. Ad essere sorvegliato e presidiato nons arà solo San pietro ma anche le altre basiliche papali, in particolar modo Santa MAria Maggiore, aeroporti, ferrovie e metropolitane. Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che ci sarà anche "il massimo dispiegamento di forze per quanto riguarda la polizia di Roma Capitale e protezione civile, in campo anche 500 steward".