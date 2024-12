video suggerito

Come funziona il trucco delle banconote false in cambio di soldi veri sventato dalla finanza a San Pietro I finanzieri hanno denunciato per il reato di spendita e introduzione nel circuito economico di monete e banconote false due uomini. Pagavano con denaro contraffatto, per ricevere il resto in soldi veri nell’area di San Pietro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le banconote false sequestrate dalla Guardia di Finanza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oltre 4700 euro di banconote contraffatte è il bilancio del sequestro dei militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Roma. L'intervento è avvenuto nei pressi della basilica di San Pietro, particolarmente frequentata dai fedeli durante le festività natalizie e meta di pellegrinaggio per il Giubileo in corso. A cercare di spenderle spacciandole per soldi veri sono stati due uomini italiani, che i finanzieri hanno denunciato, per il reato di spendita e introduzione nel circuito economico di monete e banconote false.

Banconote false per ricevere soldi veri come resto

Parte delle banconote sequestrate

Secondo quanto ricostruito i due uomini camminavano per strada e cercavano di spendere le banconote false per ricevere

soldi veri come resto. A bloccare il tentativo sono stati i militari del Gruppo Pronto Impiego di Roma, che hanno sottoposto i due uomini ad alcuni controlli e scoperto il denaro falso. Oltre alle banconote contraffatte, i finanzieri hanno trovato e sequestrato 1000 euro veri, che i due avevano ricevuto come resto da precedenti transazioni fatte con le banconote false.

I controlli della guardia di finanza per il Giubileo 2025

L'intervento delle fiamme gialle si inserisce nell’ambito delle misure di sicurezza disposte dalla Prefettura di Roma, in occasione degli eventi giubilari che prevedono l’impiego di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, e della polizia

locale di Roma Capitale, a contrasto degli illeciti e per la sicurezza in città. Rientra nel più ampio piano di controlli di competenza messi in campo dalla guardia di finanza di Roma, per tutelare l’economia legale, durante gli eventi del Giubileo 2025.