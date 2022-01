Colpito da un palo, scooterista resta schiacciato sull’asfalto. È in gravi condizioni Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, 10 gennaio, in una strada che collega la capitale al comune di Frascati, uno scooterista è stato colpito ed è rimasto intrappolato sotto ad un palo: è in prognosi riservata.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

Nel pomeriggio di ieri, verso le 15.30, un 53enne romano è stato colpito da un palo della Telecom caduto sulla carreggiata mentre stava transitando a bordo del suo scooter, su via Vigne di Colle Pisano, che collega Frascati, uno fra i comuni più grandi e conosciuti dei Castelli Romani, con la città di Roma. Poco prima di iniziare a transitare su una parte di strada in discesa, il palo lo ha colpito in pieno sul corpo, a causa dell'impatto è caduto dallo scooter, 125 di cilindrata, ed è rimasto schiacciato sull'asfalto, incastrato sotto al peso del palo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre lo scooterista da sotto il palo e per rimuovere l'oggetto dalla carreggiata. A seguito dell'incidente, l'uomo è stato trasportato dal 118 in codice rosso in ospedale, dove, ancora adesso, si trova in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Frascati che hanno avviato le indagini per verificare eventuali responsabilità sulla caduta del palo sulla carreggiata stradale. Per il momento, si pensa che fra le cause del crollo del palo possa esserci il maltempo: la pioggia, infatti, potrebbe aver indebolito il palo caduto in seguito spinto dalle raffiche di vento.

Il vento si abbatte sulla capitale: cadono alberi e si ribalta una pompa di benzina

Come abbiamo visto, non è escluso che una delle cause del crollo del palo Telecom che ha colpito lo scooterista sia il maltempo che da qualche giorno si sta abbattendo sulla regione Lazio. Proprio nella città di Roma e nelle zone limitrofe, la scorsa notte, il vento ha provocato danni consistenti. Stamattina, ad esempio, sono state molte le code create per la presenza di alberi caduti sulla strade della capitale; nella zona del policlinico Gemelli, invece, è stata ribaltata addirittura la struttura di una pompa di benzina.