Colpisce con un pugno un turista siciliano al Gay Village di Roma: condannato a 5 anni un poliziotto L’episodio è accaduto nella notte dell’11 giugno del 2017 a Roma. Dopo la denuncia presentata dal giovane turista, nei giorni scorsi è arrivata la sentenza.

L'episodio è accaduto nella notte dell'11 giugno del 2017 a Roma. Un turista riceve un pugno sul volto da un poliziotto. Il ragazzo va al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio e spiega di essere stato aggredito da un agente. Il medico ascolta, ma non gli prescrive alcun esame. Dopo cinque anni, il poliziotto è stato condannato per lesioni e falso a 5 anni di reclusione e il medico del pronto soccorso a un anno perché si sarebbe rifiutato di curare il ragazzo.

Questa la ricostruzione dei fatti, stando a quanto riportato da Giulio De Santis sul Corriere della Sera: all'1 di notte il giovane turista siciliano di Gela è in compagnia di un amico all'Eur. Hanno trascorso la serata alla Bibliotechina e poi nella zona del Gay Village. Fermano una pattuglia di polizia per chiedere alcune informazioni. Il turista fa una domanda e il poliziotto gli sferra all'improvviso un pugno sulla guancia destra. Il motivo? Sconosciuto, anche adesso. Un insulto ricevuto? Mancanza di rispetto? L'unica cosa certa è che i pm hanno scartato l'ipotesi dell'aggressione omofoba.

In ogni caso il giovane si reca al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio, racconta tutto al medico di turno, che ascolta, ma non prescrive alcun esame. Spazientito, il ragazzo va via e il giorno dopo rientra in Sicilia. A Gela viene sottoposto a un intervento per una frattura scomposta della mandibola e viene dimesso con trenta giorni di prognosi. A questo punto decide di presentare una denuncia e dopo cinque anni è arrivata la sentenza: condanna sia per il poliziotto che gli ha dato un pugno che per il medico del pronto soccorso che non ha voluto curarlo.