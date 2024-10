video suggerito

Colpisce con le forbici la moglie, la suocera e la figlia di 14 anni: arrestato per tentato omicidio Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ceccano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio e lesioni personali. Ora si trova nel carcere di Frosinone.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 51 anni è stati arrestato dai carabinieri di Ceccano dopo aver aggredito a colpi di forbice la moglie, la suocera e la figlia. Secondo le prime informazioni il 51enne, che lavora come operaio, si è scagliato contro di loro colpendole con un paio di forbici. La moglie è stata colpita a una spalla, la suocera al fianco e la figlia, di appena 14 anni, a una mano. Soccorse e portate in ospedale, non hanno riportato fortunatamente lesioni gravi, e non sono in pericolo di vita. Se la sono cavata con alcuni giorni di prognosi, anche se a livello emotivo sono ancora sotto shock per l'aggressione subita dal loro familiare. L'uomo, che adesso deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio e lesioni personali, è stato portato nel carcere di Frosinone, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'aggressione è avvenuta nell'appartamento dove vive la famiglia a pochi metri di distanza dal santuario della Madonna del Carmine ad Arnara, vicino a Frosinone. A quanto si apprende, nell'abitazione era scoppiata l'ennesima lite tra le tre donne e l'uomo: una discussione avvenuta per futili motivi, che ha mandato su tutte le furie il 51enne, che al culmine del litigio ha preso un paio di forbici e si è avventato sulla moglie, la suocera e la figlia, colpendole violentemente. Per un puro caso le lesioni non sono state più gravi, portando l'episodio a diventare una tragedia. Tutte e tre sono state portate all'ospedale Spaziani di Frosinone.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno ascoltato le due donne e la minore al fine di capire se quello fosse il primo o solo l'ultimo di una serie di episodi di violenza all'interno della famiglia.