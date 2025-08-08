Colpi di pistola a Roma, rapinano un bar e sparano al proprietario: trasferito in ospedale, è grave

Paura a Roma dove la notte scorsa, durante una rapina, tre ladri hanno fatto irruzione in un bar e, prima di scappare, hanno sparato al proprietario.

Il bar "Bianco Notte", foto da Google Maps.

Paura nel bar "Bianco Notte" a Roma, dove la scorsa notte durante una rapina è stato fatto fuoco al proprietario. Il ladro ha fatto irruzione nel locale armato di pistola. "Dammi tutti i soldi che hai", ha intimato al proprietario del negozio che, però, si è rifiutato. A quel punto il malvivente gli ha sparato procurandogli delle gravi ferite.

La rapina al bar: vuole scappare con l'incasso e spara al barista

I fatti sono avvenuti la scorsa notte nella zona di Torre Gaia, al civico 114 di via Acquaroni, non troppo distante dalla via Casilina e dalla stazione della metropolitana di Grotte Celoni. Il ladro è entrato nel negozio con una pistola in pugno e ha iniziato a minacciare i presenti per farsi consegnare l'incasso della giornata. Quando il proprietario si è rifiutato, il criminale lo ha puntato con la pistola e ha fatto fuoco.

Come sta il proprietario del bar

Secondo le prime stime sarebbero tre le persone ferite per arma da fuoco. Il più grave, però, resterebbe il barista, trasferito d'urgenza nella notte al Policlinico di Tor Vergata. Le altre due, invece, sono state ferite in maniera lieve. Sul caso indaga la polizia: a raggiungere il bar gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica per cercare di raccogliere elementi che possano far risalire all'identità del malvivente.

Leggi anche Spari in strada a Cinecittà, uomo ferito a colpi di pistola e caricato in auto

Articolo in aggiornamento