Colonna di fumo in mare: incendio su una barca a vela nel porto di Civitavecchia Una barca a vela è andata a fuoco questa mattina a Civitavecchia: il mezzo si trovava nel porto, ma per le operazioni di spegnimento è stato spostato in mare aperto dove era possibile avvistare la lunga colonna di fumo nero.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram di Welcome to Favelas

Una colonna di fumo nero in mezzo al mare davanti al porto di Civitavecchia: è questo che cittadini e cittadine hanno visto nella prima mattina di oggi guardando verso l'orizzonte. Si tratta di una barca a vela all'interno della quale è scoppiato un incendio.

Il rogo si sarebbe sviluppato all'alba e le prime fiamme avrebbero avuto origine sotto coperta mentre la barca di trovava ormeggiata all'interno del porto turistico di Civitavecchia, la città sul litorale laziale a nord di Roma. È qui che alle 7 della mattina di oggi, venerdì 13 maggio, si sono recati i vigili del fuoco della squadra di terra 17A con un mezzo autobotte e, insieme all'aiuto della motobarca VF R 12 hanno portato a termine le operazioni di spegnimento. Oltre ai pompieri, sul posto è arrivata in breve tempo anche la Capitaneria di Porto.

Le operazioni di spegnimento

Non appena arrivati sul luogo dell'incendio, alle 7, la prima attività svolta dai pompieri è stata quella di messa in sicurezza delle altre barche che si trovavano ormeggiate intorno alla barca a vela incidentata. Poi i vigili del fuoco hanno optato per spostarla in mare aperto dove le operazioni si sono dimostrate più veloci del previsto e sono riusciti a placare le fiamme. È da questo momento che, come si vede nella foto in apertura, dal mare si è sviluppata la colonna alta di fumo scuro, facilmente individuabile anche da lontano.

Per spegnere completamente le fiamme che avvolgevano la barca sono state impiegate delle ore: dalla prima mattina, quando sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a placare l'incendio soltanto all'ora di pranzo. Come avevano riscontrato non appena arrivati, non sono state coinvolte persone.