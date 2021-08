Colleferro, proposta shock del leghista Santucci: “Farei intitolare piazza a Hitler” La proposta shock di Andrea Santucci, ex consigliere della Lega a Colleferro: “Se solo avessi il potere di farlo, anche piazzale dei Partigiani a Roma Ostiense mi piacerebbe che tornasse a chiamarsi Piazzale A. Hitler. Mi hanno insegnato che la storia insegna e nel bene e nel male questa è la nostra storia, credo anche che per la cecità di alcuni perdiamo moltissimo in termini di turismo nel voler nascondere”.

A cura di Enrico Tata

"La storia non andrebbe cancellata o peggio coperta come fanno molti. Trovo assolutamente corretto che quella piazza torni al nome originale. Se solo avessi il potere di farlo, anche piazzale dei Partigiani a Roma Ostiense mi piacerebbe che tornasse a chiamarsi Piazzale A. Hitler. Mi hanno insegnato che la storia insegna e nel bene e nel male questa è la nostra storia, credo anche che per la cecità di alcuni perdiamo moltissimo in termini di turismo nel voler nascondere”. Con queste parole l'ex consigliere comunale di Colleferro Andrea Santucci è intervenuto in merito alla vicenda che vede coinvolto Claudio Durigon. Il sottosegretario leghista ha proposto che un parco di Latina dedicato ai giudici Falcone e Borsellino torni ad essere intitolato ad Arnaldo Mussolini, fratello del Duce. Una richiesta, questa, che ha sollevato un nuovo polverone sul sottosegretario Durigon, finito al centro delle polemiche in seguito all'inchiesta ‘Follow the Money' di Fanpage.it. Proprio in seguito a quelle rivelazioni era stata presentata una mozione di sfiducia. Per le parole sul parco di Latina, Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Leu hanno chiesto le sue dimissioni, ma per il momento il leghista resta al suo posto.

Su Facebook Santucci interviene sull'argomento Latina, si dice d'accordo con Durigon e ritiene quindi corretto che quella piazza di Latina "torni al nome originale". Poi continua facendo riferimento a piazzale dei Partigiani a Roma, proponendo che anch'esso possa tornare al nome originale: piazzale A. Hitler. In effetti la stazione Ostiense fu realizzata nel 1938 proprio per accogliere il dittatore tedesco. Il viale che collegava la stazione con Porta San Paolo e il piazzale davanti alla stazione furono chiamati via A. Hitler e piazzale A. Hitler. In seguito presero il nome di viale delle Cave Ardeatine e Piazzale dei Partigiani.

La Lega: "Santucci non è iscritto al partito"

"Andrea Santucci non è iscritto alla Lega e quindi non parla a nome del partito, né lo rappresenta in alcun modo. Qualsiasi tentativo di coinvolgere la Lega per alcune dichiarazioni di questa persona significa diffondere falsità e costituisce una grave strumentalizzazione politica: siamo pronti a difendere le nostre ragioni e ripristinare la verità nelle sedi appropriate", le parole di Tony Bruognolo Coordinatore Lega provincia Roma Sud.

Il consigliere Santucci, tuttavia, si è presentato alle elezioni comunali di Colleferro del 2020 nella lista della Lega.