Le femmine adulte sono di colore rosso scuro e raggiungono una lunghezza di circa 4 millimetri, mentre i maschi adulti sono simili a piccolissime mosche. Una femmina adulta può deporre circa 500 uova. Si chiama Toumeyella parvicornis o Cocciniglia tartaruga, è un parassita che arriva dal nord America e sta mettendo a rischio estinzione l'80 per cento dei pini di Roma, l'unica specie di alberi che attacca. Sono circa 500mila gli esemplari del patrimonio arboreo della Capitale che rischiano di morire.

L'insetto che potrebbe distruggere i pini di Roma

"Questo parassita di diffonde attraverso il vento e sta invadendo tutta Roma", ha spiegato a Fanpage.it Pierfrancesco Malandrino, dottore forestale e arboricoltore. Dall'America è arrivato in Campania e dalla Campania è riuscito a raggiungere la Capitale: "Roma ha un patrimonio in pini storico culturale ambientale di enorme valore e quindi questo insetto, se non contrastato, creerà molti problemi, legati alla sua rapidissima diffusione", ha dichiarato Malandrino. Si tratta di un parassita alieno, non autoctono, e quindi nel nostro territorio non ci sono ancora parassiti naturali in grado di contrastarlo "e questo è il motivo per cui ancora non conosciamo le possibilità di intervento. In Campania si è provato iniettando insetticidi direttamente nel tronco dell'albero. I risultati sembrano esserci, anche se al momento le istituzioni pubbliche non possono intervenire con sistemi e prodotti se non sono certificati. Se si vede un annerimento dei tronchi vuol dire che l'infestazione è già in progressione".

Alla Pineta Sacchetti i cittadini si stanno attivando per salvare gli alberi di Roma

Alcuni cittadini si sono attivati per cercare di proteggere gli alberi della Capitale. Alla Pineta Sacchetti alcuni volontari si stanno organizzando: "Quest'anno il problema si è moltiplicato in maniera esponenziale, quindi noi abbiamo iniziato da maggio dei lavaggi delle chiome. La progressione di questa estate è stata incredibile: in dieci giorni alberi che erano verdi sono morti. Faremo interventi sugli alberi piccoli, privatamente, attivando un. crowdfunding tra i cittadini del quartiere, che sono molto ben disposti ad aiutare", ha spiegato Franco Quaranta dell'associazione Aurelio volontari decoro XIII Municipio.