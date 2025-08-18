Cocaina a domicilio a Roma, come funziona lo spaccio della droga nelle lattine di bibite gassate

Le lattine all’interno delle quali veniva consegnata la droga

Consegnava droga a domicilio, confezionata in lattine di bibite gassate. Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto e arrestato una spacciatrice sessantunenne durante un posto di blocco in Corso Francia a Roma. All’interno delle due bibite "in polvere", i poliziotti hanno scoperto sei involucri di cocaina. Altri quattro, erano nascosti nel vano oggetti dell'auto che la donna usava per le consegne ai clienti. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e distrutta. Oltre alla droga la pusher aveva con sé circa duemila euro, che custodiva all'interno del suo zaino. Anche i soldi sono stati posti sotto sequestro, perché ritenuti guadagni fatti attraverso la vendita della cocaina.

Nelle lattine doppi fondi per nascondere la droga

La spacciatrice agiva secondo un metodo ben collaudato, convinta che nessuno l'avrebbe scoperta e di sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Nascondeva la droga all’interno di lattine di bibite gassate. Le confezioni erano state modificate appositamente, per ricavare doppi fondi. All'interno venivano inserite e nascoste le dosi giornaliere da consegnare ai clienti. Così la pusher aveva messo in piedi e gestiva una vera e propria attività di somministrazione di bibite "in polvere" a domicilio non autorizzata grazie ad una Fiat Panda. La sua attività è venuta alla luce quando la spacciatrice è stata fermata per un controllo dagli agenti del XV Distretto Ponte Milvio.

La spacciatrice scoperta con la cocaina e arrestata

Durante il controllo la donna era agitata, il suo stato d'animo ha insospettito gli agenti, che hanno approfondito il controllo. Hanno perquisito l'auto, dentro hanno trovato le due lattine di bevande analcoliche di due noti marchi. I poliziotti hanno scoperto il nascondiglio della droga: aveva ingegnato una doppia apertura a scatto per inserire e prelevare la droga, semplicemente svitando il coperchio "di riserva". All’interno delle due bibite "in polvere" c'erano sei involucri di cocaina. Altri quattro erano nascosti nel vano oggetti. Gli agenti hanno arrestato la donna, che dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, arresto che l'Autorità giudiziaria ha convalidato.