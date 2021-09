Cliente dimentica il bancomat al supermercato, cassiera lo usa per fare acquisti: licenziata L’episodio è avvenuto a Roma, in un supermercato di via Tuscolana. Quando l’uomo si è reso conto della sparizione del bancomat è andato dalla polizia, che è riuscita a ricostruire quanto accaduto. La visione delle telecamere di sorveglianza ha poi mostrato la donna usare il bancomat per fare acquisti.

A cura di Natascia Grbic

Una cassiera di un supermercato di via Tuscolana ha usato la carta bancomat di un cliente che lo aveva dimenticato in cassa qualche giorno prima. Due piccoli acquisti, da venti euro ciascuno, e che quindi non necessitavano del pin dato che ha utilizzato la modalità contactless. Un fatto molto grave, che gli è valso non solo la denuncia del furto, ma anche il licenziamento in tronco. A riportare la notizia, la Repubblica. Il fatto è accaduto pochi giorni fa: la donna ha perso il lavoro immediatamente perché sulla sua colpevolezza non ci sarebbero dubbi dato che è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza del supermercato.

Il fatto è avvenuto circa una decina di giorni fa. Un uomo è andato a fare la spesa al supermercato e, come succede la maggior parte della volte, ha deciso di pagare col bancomat. Ma tra buste da riempire, poco tempo a disposizione e confusione generale, ha fatto quello che capita a tante persone: ha dimenticato il bancomat in cassa, dimenticando di rimetterlo nel portafogli. Una cosa che può succedere: e quando la cassiera ha notato quella carta, inizialmente è uscita subito per rincorrere l'uomo e avvertirlo. Ma lui ormai era andato via, nel parcheggio non c'era più. È rientrata al lavoro e ha messo il bancomat da parte. Ma invece di lasciarla lì e aspettare che l'uomo tornasse a riprenderla, l'ha usata per fare due piccoli acquisti da venti euro.

Quando si è accorto della sparizione del bancomat, l'uomo è andato al commissariato di Porta Pia per denunciarne lo smarrimento. Gli agenti sono riusciti a risalire al supermercato, e di conseguenza anche alla cassiera, vista tramite le telecamere di sorveglianza mentre usava la carta dell'uomo. Così è arrivata la denuncia e il licenziamento.