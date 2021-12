Ciro Immobile al Bambino Gesù per Giulio, tifoso 15enne in attesa di trapianto Ciro Immobile è arrivato ieri al Bambino Gesù per fare una sorpresa a Giulio, il tifoso biancoceleste di 15 anni che è in attesa di un trapianto di midollo.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Instagram dell’ ASD Città di Cerveteri

Ciro Immobile, capitano della Lazio e attaccante della nazionale italiana di calcio, è arrivato nella giornata di ieri, 14 dicembre, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù per fare una sorpresa a Giulio, tifoso biancoceleste di 15 anni, ricoverato al Bambino Gesù. In un post pubblicato dall'ASD Città di Cerveteri su Instagram, squadra in cui Giulio gioca come portiere under 16, oltre a vedere la foto dell'abbraccio con l'attaccante della Lazio, si possono leggere anche le ragioni che lo hanno costretto al ricovero da più di un mese. Il giovane, infatti, ha una malattia rara ed è in attesa di trapianto di midollo. "Grande sensibilità di Ciro Immobile e della Lazio che oggi sono andati a trovare il nostro Giulio in ospedale", si legge nella didascalia dell'immagine, fra i ringraziamenti e l'invito a donare per la salute di Giulio.

La malattia rara e le donazioni di midollo

"A causa di una malattia rara, ha bisogno di una donazione di midollo che può salvargli la vita. Da 40 giorni infatti Giulio è ricoverato al Bambino Gesù di Roma per una aplasia midollare severa, una malattia rara e autoimmune, denominata anche anemia aplastica, che consiste nell’incapacità del midollo osseo di produrre un numero sufficiente di cellule del sangue", risponde l'account ufficiale dell'ASD Città di Cerveteri a chi si interessa della salute di Giulio. Il ruolo della squadra, però, non finisce qui: nelle stories di Instagram c'è l'invito a donare per Giulio. Per farlo è necessario avere tra i 18 e i 36 anni non compiuti, pesare almeno 50 kg e non avere malattie trasmissibili. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ad ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo.