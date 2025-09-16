Circolazione rallentata sull’Alta velocità tra Roma e Napoli, treni in ritardo di almeno un’ora

Immagine di repertorio

Treni in ritardo di circa un'ora lungo la linea dell'Alta velotà Roma-Napoli. Il disservizio si è registrato nella mattinata di oggi, martedì 16 settembre. A provocarlo è un inconveniente tecnico a un treno appartenente ad un'altra impresa ferroviaria diversa da Trenitalia, che si trova nei pressi di Cassino. A diffondere la notizia dei ritardi è il Gruppo delle Ferrovie dello Stato italiane in una nota: "La circolazione è rallentata stamattina in direzione Roma per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Cassino".

Gruppo ferrovie dello Stato informa i viaggiatori anche che: "I treni dell'Alta velocità possono essere instradati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti". Per sapere dove si trova il proprio treno, quanto ritardo ha accululato o raggiungere la destinazione è necessario fare una ricerca su Cerca Treno.

Inevitabili i disagi per i viaggiatori, che da stamattina presto hanno trovato treni in ritardo. Alcuni hanno rinunciato al viaggio, mentre altri hanno scelto di spostarsi con il mezzo privato. Trenitalia ha annunciato che si tratta di un problema temporaneo, che verrà risolto nel minor tempo possibile, presumibilmente nell'arco della mattinata.