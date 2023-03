Circolazione interrotta sulla Metro A a Roma da Battistini a Ottaviano: attivati bus navetta Metro A, servizio interrotto nella tratta Battistini-Ottaviano. Per un intervento tecnico il servizio sulla linea è stato interrotto a causa di un intervento tecnico.

A cura di Enrico Tata

Un altro guasto sulla Metro A di Roma e ancora una volta nella tratta Battistini-Ottaviano. Per un intervento tecnico il servizio sulla linea è stato interrotto a causa di un intervento tecnico. Atac informa che sono stati attivati i bus navetta.

Quando è prevista la riapertura. "I tecnici stanno lavorando, appena abbiamo info comunichiamo subito", la risposta di Atac.

Circolazione riattivata sulla Metro A

"Si è concluso l'intervento urgente di messa in sicurezza agli impianti elettrici in media tensione sulla metro A che aveva limitato la circolazione dei treni alla fermata Ottaviano. La circolazione adesso è stata ripristinata fino al capolinea di Battistini. Il servizio è regolare", si legge in una nota diffusa da Atac.