Cinghiali nel parco e a scuola, gli avvistamenti a Montesacro e Serpentara Continuano gli avvistamenti dei cinghiali a Roma. Nel III municipio sono stati avvistati anche al parco e nelle scuole.

A cura di Beatrice Tominic

Dal gruppo Facebook "Comitato di quartiere Serpentara". I cinghiali nel parco Angelo Musco.

Continuano gli avvistamenti di cinghiali nella capitale anche nel III municipio, dove succede quasi ogni giorno di imbattersi negli ungulati. Negli ultimi giorni gli animali si sono spinti fino al Parco delle Sabine in via Vittorio Caprioli e nella scuola Toscanini di via Flavio Andò 15.

Come ha denunciato a il Messaggero il portavoce del comprensorio del Parco delle Sabine vicino Porta di Roma, Antonio Russo, da quando fa buio presto la situazione è anche peggiorata: "I cinghiali entrano tranquillamente attraversando un cancello, indisturbati, tutti i giorni. Adesso fa buio presto ed adesso è più complicato uscire la sera e anche il pomeriggio – ha spiegato al quotidiano – Qualche sera fa stavo rientrando e me ne sono trovato davanti uno davvero grosso. In questa zona vivono oltre 400 persone, molte delle quali bambini e bambine che potrebbero scendere a giocare nei giardini: può essere rischioso. Ci avevano detto che le cose sarebbero cambiate". Invece, niente da fare: ogni giorno, nel primo pomeriggio, verso le 15.30 e poi dopo il tramonto, i cinghiali tornano a camminare nel parco.

Stessa situazione in un altro parco: cinghiali a Serpentara

Poco distante, nel quartiere di Serpentara, stessa situazione: cinghiali che entrano nei cortili delle scuole, nei giardini comunali. "È una situazione pericolosissima – ha spiegato un residente – Cosa aspettano le istituzioni? Che un bambino vada al pronto soccorso?"

Molte anche le denunce online, con foto e video condivisi all'interno dei gruppi di quartiere. "Parco Angelo Musco. La famiglia dei cinghiali nuovamente al parco", spiega un utente allegando la foto degli ungulati vicino ad un cestino nello spazio verde (in apertura).