Cinghiali al picnic degli studenti al lago di Castel Gandolfo: i ragazzi fuggono terrorizzati Un piccolo branco di cinghiali, probabilmente attratto dall’odore del cibo, si è avvicinato agli studenti che facevano un picnic sul lago di Castel Gandolfo. Molti giovani sono fuggiti, impauriti dagli animali.

A cura di Natascia Grbic

Decine di studenti fuggono terrorizzati di fronte un piccolo branco di cinghiali – una mamma con cuccioli al seguito – che passeggiano in cerca di cibo. È accaduto mercoledì pomeriggio al lago di Castel Gandolfo, dove non è raro, data la folta vegetazione, vedere questi esemplari scorrazzare in mezzo ai bagnanti. Il video, diventato virare sui social, mostra gli adolescenti urlare e scappare mentre i cinghiali si avvicinano, mentre altri rimangono seduti al loro posto. In tutto questo trambusto, mamma cinghiale e i suoi cuccioli non si scompongono minimamente di fronte al caos, e continuano a passeggiare come se nulla fosse. Molto probabilmente gli animali sono stati attratti proprio dall'odore di cibo portato dagli studenti e per questo si sono avvicinati così tanto.

La sindaca di Castel Gandolfo: "Scritto alle autorità"

L'ultimo episodio che vede protagonisti i cinghiali al lago di Castel Gandolfo è avvenuto proprio pochi giorni fa, quando un ragazzo è stato morso a un polpaccio. L'animale, una femmina, probabilmente timorosa che le persone presenti potessero far del male ai cuccioli, ha caricato il giovane, ferendolo a una gamba. Il ragazzo è stato portato in ospedale ai Castelli Romani, dove è stato medicato per il morso. Le volte precedenti erano stati un pescatore e un bambino a finire attaccati dai cinghiali. "Abbiamo scritto più volte alle autorità competenti – ha dichiarato Milvia Monachesi, sindaca di Castel Gandolfo, a Il Messaggero – Purtroppo non abbiamo il potere di intervenire. Alle nostre sollecitazioni i dirigenti del Parco regionale dei Castelli ci hanno risposto che è in atto un censimento dei cinghiali, il cui numero non è così alto da richiedere un abbattimento selettivo".