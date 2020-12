Il coronavirus ha provocato in questi mesi un aumento significativo delle morti a Roma e i cimiteri della Capitale sono ormai al collasso, soprattutto per quanto riguarda le cremazioni. I forni non riescono ad esaudire tutte le domande per ridurre in cenere i cadaveri e al momento, ha rivelato a Fanpage.it Natale Di Cola, Cgil Roma e Lazio, ci sono circa 1500 salme in attesa in container frigoriferi. Ama ha fatto sapere con una nota ufficiale che al cimitero Flaminio verranno accettate al massimo 200 salme per la cremazione ogni settimana. Se questo limite verrà superato, "per ogni richiesta eccedente, si dovrà optare per una cremazione in impianti fuori dal territorio di Roma Capitale oppure per una diversa forma di seppellimento".

Salme trasferite fuori Roma o inumate d'ufficio

Le salme per cui non sia stata espressa un'altra forma di seppellimento entro cinque giorni dall'entrata nel cimitero Flaminio saranno inumate d'ufficio, "con relativo addebito di suddetta operazione". Alla luce di quanto scritto, chiede Ama alle agenzie funebri, "vi invitiamo a informare le famiglie dei defunti affinché al momento del funerale possano operare scelte consapevoli in ordine alle modalità di seppellimento richieste o da richiedere". Se il cadavere dovesse essere cremato fuori Roma il costo al momento sarebbe di 260 euro per il trasferimento e 170 per i diritti di uscita. Spetta a Roma Capitale, eventualmente, abolire tali tariffe e non ad Ama.

L'aumento dei morti a Roma

L'azienda che gestisce i cimiteri capitolini ricorda che nel mese di novembre sono morte poco meno di 4mila persone, il 63 per cento rispetto a quelle registrate nello stesso mese del 2019. Si tratta del numero più alto di morti mai registrato a Roma (il primato spettava fino ad ora a gennaio 2017 con 3788 decessi). I limiti massimi del forno crematorio del cimitero Flaminio sono stati raggiunti e negli ultimi mesi il forno ha effettuato in media 380/390 cremazioni a settimana. Nonostante l'incremento di disponibilità dei posti, al momento presso la camera mortuaria del cimitero ci sono 1500 salme e oltre 200 resti mortali in attesa di cremazione.