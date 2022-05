Ciclista rischia di morire dopo incidente con carroattrezzi, la moglie: “Cerchiamo testimoni” Lotta tra la vita e la morte un ciclista 57enne ferito da un’auto trainata da un carroattrezzi lungo via Aurelia tra Cerveteri e Ladispoli. La moglie ha lanciato un appello.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente in via Aurelia

"Chi ha visto cosa è successo parli". È l'appello della moglie di un uomo di 57 anni originario di Cerveteri rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lungo via Aurelia, che ha coinvolto un carroattrezzi. Un appello pubblicato sui social network, che ha ricevuto molti commenti e condivisioni da parte degli utenti, i quali si sono mobilitati per aiutarla a diffonderlo, per trovare qualcuno che possa aiutare gli investigatori a far luce sui fatti. Il conducente dopo l'accaduto non si è fermato a prestargli soccorso, ma ha proseguito il suo tragitto incurante di quanto fosse successo.

La famiglia cerca testimoni che abbiano assistito al sinistro e possano raccontare ciò che hanno visto alle forze dell'ordine, per ricostruirne la dinamica. Il sinistro è avvenuto nel pomermiggio di martedì scorso 24 maggio, tra le ore 16.30 e le 17 nel tratto di via Aurelia compreso tra la rotonda di Ladispoli e quella di Cerveteri, in direzione Roma. Secondo le informazioni apprese il 57enne era a bordo della sua bicicletta e stava pedalando in strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una parte di un'auto trainata da un carroattrezzi si è staccata e lo ha urtato all'altezza del poliambulatorio di Ladispoli.

Il cliclista dopo l'urto è caduto a terra sull'asfalto. A dare l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 è stato un suo amico che era con lui, anch'egli in bicicletta. Arrivata la chiamata d'emergenza sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in ospedale. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi e rischia di morire e attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Sul caso indaga la Polizia di Stato, gli agenti acquisiranno le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, che passeranno al vaglio per verificare se le registrazioni abbiano immortalato il conducente del carroattrezzi in fuga. Per segnalazioni chiamare il 3664274957 o la Polizia di Civitavecchia al numero 0766 588539.