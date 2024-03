Ciclista di 28 anni travolto e ucciso da un Suv a Latina: la vittima è Mario Gustavo Lazzarini L’impatto con il Suv è stato fatale per Mario Gustavo Lazzarini, il 28enne morto nell’incidente stradale a Latina, mentre era in bicicletta. Il giovane faceva il cameriere in un pub. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

È Mario Gustavo Lazzarini il ragazzo di 28 anni morto nell'incidente stradale in via Epitaffio a Latina. Il sinistro risale alla notte tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo ed è avvenuto in territorio pontino. A riportare il nome della vittima è la testata locale Latina Oggi. Il giovane lavorava come cameriere in un pub di Latina. La notizia della sua scomparsa si è diffusa nelle scorse ore e i famigliari attendono il nulla osta della salma per i funerali.

L'incidente in cui è morto Mario Gustavo Lazzarini

L'incidente in cui è morto Mario Gustavo Lazzarini è avvenuto stanotte. Al momento dei fatti il ventottenne era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la strada alle porte del capoluogo quando, un Suv che viaggiava in direzione Latina Scalo, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, lo ha investito. L'impatto è stato violento: Mario Gustavo è stato sbalzato dalla sella ed è finito dopo l'urto rovinosamente sull'asfalto. Una caduta che gli ha provocato traumi e ferite gravi. Il conducente del Suv, subito dopo l'investimento, si è fermato a prestargli soccorso e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiendendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Le condizioni di salute del ciclista sono parse fin da subito disperate.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale sanitario a sirene spiegate. I paramedici arrivati sul luogo dell'incidente non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Purtroppo inutili i tentativi di rianimarlo. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.